Regreso a clases presencial, sí pero no es obligatorio para alumnos y maestros: AMLO y SEP

GMx

La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteraron que es un hecho el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto; sin embargo, también insistieron en que no será obligatorio ni para maestros ni para estudiantes.

La Secretaria de Educación, quien acudió a la mañanera, pero respondió pocas preguntas, reconoció que han sido vandalizadas unas 5 mil escuelas del país, tal y como denunció la organización Mexicanos Contra la Corrupción, pero aseguró que ya están siendo atendidas.

Dijo que los padres de familia están participando en las reparaciones e hizo un llamado para que todos participen corresponsablemente en el regreso a clases.

“Es un asunto de salud emocional y si la preocupación es la seguridad, si hay el protocolo… me queda claro que nada va ser por la fuerza sino de forma voluntaria.”

Hoy terminamos con los secretarios de Educación de los 32 estados de la República Mexicana de elaborar un documento donde se establece el protocolo, dijo, pero sin detallar de qué se trta.

OBRADOR

Por su parte, el Presidente de México, manifestó de nuevo que el regreso presencial a clases no será obligatorio porque ya no es como antes.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no somos conservadores.

No es el tiempo que se acusaba a los maestros y las maestras de que son flojos, y que por culpa de ellos la educación no avanzaba.

Cómo se mejora la educación si la maestra y el maestro no participa o si se impone todo por la fuerza.”

Al final, todos en libertad, prohibido prohibir. Si una familia decide no quiero que vayan mis hijos a la escuela, pues no, no van, agregó el mandatario mexicano.

Van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia, pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se respete a los demás, que se les haga pruebas y tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida.

Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, concluyó AMLO, quien ahora proyectó en su conferencia mañanera la canción “Los caminos de la vida”, de “La Tropa Vallenata”.