Reportera hace enojar a López-Gatell; lo cuestiona sobre críticas de ex titulares de Salud

Ciudad de México.- Una reportera del diario El Sol de México hizo enojar al subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuando le preguntó su opinión sobre lo expresado por algunos ex titulares de Salud en el país, quienes consideran que no hay liderazgo en la conducción de la pandemia y los datos que se presentan no son creíbles.

–¿Qué opina de lo que han dicho especialistas, ex funcionarios, respecto del manejo de la epidemia desde que llegó el primer caso?, dijo la reportera en primera instancia, en la conferencia nocturna de este jueves, cuando se informó que México tiene 7 mil 802 casos activos y está cerca de alcanzar las tres mil muertes.

“Dicen ellos que hay una falta de liderazgo y no hay claridad en las directrices, tan es así que hay un frente de algunos estados que han asumido medidas propias, así como la confrontación que usted ha tenido con el Gobernador de Jalisco.

Que además de la falta de liderazgo del Secretario de Salud, tampoco tienen las cuatro “C”: claridad, concisión, consistencia y credibilidad”, agregó la comunicadora, lo que hizo cambiar el gesto de Hugo López-Gatell.

–No me queda claro cuál es la pregunta, pero toda opinión es válida. Cuando se trata de opinar pues hay estilos, hay preferencias. Nosotros trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, pero cada persona tiene libertad de opinar.

A mí me gusta la obra de Siqueiros, pero hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros, dijo el funcionario, evadiendo el fondo de la pregunta.

–¿No le importa que la gente no le crea?, insistió la reportera.

–Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto, respondió quien ha conducido el tema del COVID-19, visiblemente molesto e incómodo.

–Chertorivski, Frenk, Narro (ex titulares de Salud), hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted dice

–Los respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos, expresó el funcionario, sin ocultar su enojo y procedió a dar paso a otra pregunta.

–Ni los ve ni los oye. No le interesa la crítica, soltó la reportera con agilidad.

–Bienvenida la crítica, bienvenida la libertad de expresión, terminó López-Gatell, quien momentos antes había reiterado que México sigue en la Fase Tres y el pico de la pandemia, según cálculos de expertos, estará llegando entre el seis y ocho de mayo.

Insistió en que aplanar la curva de la pandemia no quiere decir cortar la epidemia, sino hacerla lenta, de manera que no haya saturación en los distintos hospitales.