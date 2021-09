Repudia López Obrador que investigadores vivieran con ‘lujos y extravagancia’

El presidente Andrés Manuel López Obrador repudió que un grupo de investigadores viviera con lo que consideró lujos y extravagancia con recursos del erario, y afirmó que, si se incurrió en prácticas de corrupción, deben castigarse.

En la rueda de prensa matutina el presidente dijo que, de acuerdo con un informe presentado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, el Foro Consultivo que integraron investigadores habría recibido entre 2002 y 2018, 100 millones de pesos para «proyectos de ciencia y tecnología», y 471 millones de pesos para «gastos de operación».

Además, con esos recursos se cubrían los gastos para la asistencia u organización de congresos y coloquios, pago de choferes y teléfonos celulares, entre otros gastos. Los recursos, aseguró López Obrador, se obtenían mediante «chantajes» y a través de influencias.

«Se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos».

«Cuando desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, ese lujo, el derroche, entonces, se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica», aseguró el presidente.

Pese a que desde que se instauró el Foro Consultivo la Auditoría Superior de la Federación no encontró alguna irregularidad, incluyendo las auditorías practicadas durante el actual gobierno, el presidente dijo que, si se incurrió en prácticas corruptas, deben castigarse.

Dijo que la investigación y persecución de actos corruptos se debe enfocar en las élites del país, incluyendo las científicas y empresariales, y no contra los más pobres.

«Que se investigue, y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea» (…) «Sean amigos, colegas, familiares», sentenció López Obrador.

Comentó que actualmente el Conacyt está más encargado del desarrollo de tecnología, como los ventiladores para pacientes que padecen de casos graves de covid-19, o para desarrollar la vacuna Patria para combatir al coronavirus.

Recalcó que los grados académicos no significan que quienes los poseen tengan cultura, sensibilidad social o educación.

La Fiscalía General de la República ha solicitado en dos ocasiones que se ejerza acción penal en contra de 31 académicos por considerar que ejercieron mal uso de recursos públicos e incurrieron en delincuencia organizada con los recursos entregados al Foro Consultivo.

Los jueces a los que ha solicitado la orden de aprehensión, se han negado a otorgarla.

Se prevé que la Fiscalía haga un tercer intento de consignar a los académicos.

La comunidad académica del país, universidades e investigadores han repudiado de forma generalizada la acción de la Fiscalía.