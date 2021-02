Respalda Gobernación posibilidad de regular las redes sociales en México

GMx

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en favor de analizar, y en su caso, legislar para regular las redes sociales; lo anterior, desde su punto de vista como experta en Derecho.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría regresar a la mañanera la próxima semana, la funcionaria afirmó que está estudiando la posibilidad de regular empresas como Twitter y Facebook.

“Bueno, primero, decirte que sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas, desde luego que sí tengo conocimiento.

Segundo, decirte que di la instrucción en la Unidad de Normatividad de Medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas”, indicó la secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero también explicó que no conoce la iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre la regulación de redes sociales, pero le gustaría conocerla para también analizarla, y dado el caso, apoyarla.

“Y, tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, en su caso, apoyarla”, subrayó.

La titular de la Secretaría de Gobernación dijo que lo que se está estudiando es la posibilidad, o no, de avanzar en la regulación de las redes sociales, por medio de un análisis comparativo para saber cómo están siendo reguladas en otros países.

“Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios, con el licenciado, doctor creo que es, ya tiene doctorado en Derecho, Roberto Duque, para avanzar en la… Cuando menos en algún tipo de reflexión y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo regulación”, subrayó.

Aseguró que lo que se defiende es la libertad de expresión en todos los sentidos, y la afectación que está podría sufrir respecto al derecho de terceros, y reiteró que están en un proceso de estudio para regular, o no, las redes sociales.

“Yo creo que siempre regular es importante; yo creo que, primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones.

(Con información de Infobae.Com)