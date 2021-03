Respaldan “gobers” Acuerdo por la Democracia; opositores advierten que eso ya está en la ley

GMx

Aunque hubo un respaldo generalizado al Acuerdo Nacional por la Democracia, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos gobernadores de oposición se mostraron expectantes.

Con la ausencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), quien previamente anunció en sus redes sociales que estará de vacaciones a partir de este jueves, la mayoría de los mandatarios asistieron a Palacio Nacional.

Aunque la mayoría de los gobernadores se manifestaron a favor del documento, integrantes de la Alianza Federalista advirtieron que lo plasmado en el acuerdo ya se encuentra estipulado en las leyes, además de exhortar que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea incluido en el pacto.

A su salida de la reunión, Javier Corral, gobernador de Chihuahua e integrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), explicó que el Acuerdo Nacional por la Democracia es muy general y básico, aunque reconoció que se debe respetar.

“Es muy importante que este acuerdo tenga como escenario o actor principal al Instituto Nacional Electoral, es la autoridad electoral la que debe de ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la Constitución la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en materia electoral”, dijo.

Hector Astudillo (PRI), gobernador de Guerrero, reconoció que si bien “es una obviedad el hecho de firmar un documento que está establecido en la misma Constitución, también es cierto que a mí en lo personal me gustaría que fuera mucho más amplio”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y quien se encuentra en un proceso de desafuero en San Lázaro, señaló que no sólo se debe firmar el acuerdo a favor de la democracia, sino también respetar la división de los poderes y la soberanía de las entidades.

El acuerdo es un exhorto de no intervención por parte de los gobernantes para no apoyar a candidatos de ningún partido y no utilizar recursos públicos para campañas.

Tras el encuentro, a través de redes sociales, los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), plantearon al presidente López Obrador, tres puntos para la reactivación de la salud, la economía y la educación en el país, en el marco de la pandemia por Covid-19.

(Con información de ElEconomista.Com)