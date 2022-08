Respetaré los resultados: Higinio Martínez sobre Delfina Gómez

Tras conocer el anuncio de la dirigencia nacional de Morena sobre designar a Delfina Gómez como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México, el senador Higinio Martínez afirmó que respeta los resultados de las encuestas como se comprometió, y que continuará en el partido fiel a sus principios.

Por su parte, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutierrez, quien también buscaba encabezar los comités, llamó a cerrar filas “sin chantajes, sin condicionamientos, ni exigencias banales”.

Aseguró que este nombramiento fortalecerá la unidad interna del partido “cohesionará a la militancia y a la vinculación con las causas de los mexiquenses, porque tiene capacidad y talento”, apuntó.

Por su parte, el senador señaló que quedó en la tercera posición en la encuesta, tras 47 años de trayectoria, y 32 en cargos públicos, aspiraba a cumplir su sueño de cambiar el Estado de México y ser candidato a gobernador, tras contar con el apoyo de la mayoría de la militancia y un trabajo de casi tres años de recorrer más de 100 municipios, sin embargo no pudo concretarlo.

Reiteró que reconoce el resultado y no lo impugnará, ni cuestionará las encuestas, pues se había comprometido a que así lo haría y lo acepta tal como es.

“Reconozco la decisión del partido, es que sea la maestra Delfina la coordinadora de los trabajos para el estado de México, ella lo va a ser por decisión el partido y solamente le deseo a ella el mayor de los éxitos, le queda un trabajo muy grande, le deseo éxito, suerte, le pido a Dios que se acuerde a ella”, apuntó.

Martínez Miranda aseguró que no se irá del partido: “No me voy de Morena no seré candidato de otro partido, no seré candidato independiente, no apoyaré a ningún candidato de otro partido, ya veremos más adelante cuando inicie el proceso electoral en el Estado de México, qué papel jugaré, por lo pronto pido a todas y todos que sean solidarios”.

En tanto que el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien se consolidó en el segundo lugar asegura que él ya ganó al posicionar nuevamente el partido.

Vilchis Contreras se ubicó por arriba de los fundadores de Morena en la entidad, Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares, en los tres estudios de opinión que dio a conocer la dirigencia nacional del partido.

Para el edil, quien señaló que continuará con sus recorridos por los 125 municipios de la entidad para impulsar el cambio, él ya ganó, pues asegura que no se puede presumir en territorios que se han perdido

“Nosotros ya ganamos, lo que no se han dado cuenta es que nosotros ya ganamos, porque tenemos interacción con la población nosotros ya pudimos gobernar un municipio, vamos a seguir gobernando en Ecatepec y hoy tenemos una interacción lo más importante es que la gente también quiere saber cómo se hizo en lugares donde se triunfa, no donde se derrotan, 16 mil votos menos en Texcoco no sé que pudiera presumir, en las pasadas elecciones, perder la capital, no sé que se pudiera presumir, nosotros ya ganamos, el movimiento”, indicó Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Ecatepec con licencia.

Por: Excélsior