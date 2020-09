Reta AMLO al FreNAA y les dice que los espera en la consulta de 2022

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la presencia de un campamento de los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FreNAA), pero aseguró que no será reprimidos, sino, al contrario, será protegidos de grupos contrarios.

“Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días.

Nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes, no estoy llamando que vayan a acampar al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso”, expresó en su conferencia matutina, en la que también los retó a esperar a 2022 para una consulta en la que pueden pedir que se vaya.

“Yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación”, dijo.

Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino, entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado.

“Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces, yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie, es un método democrático.

Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí, a Palenque, Chiapas; si el pueblo dice que me quede, pues termino en el 2024. Ese es el procedimiento establecido.”

Por su parte, el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó a los integrantes del Frena de ser un “grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México”.