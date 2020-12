RSP es nuevo, pero no un partido pequeño, vamos a gobernar: Fernando González

GMx

San Cristóbal de Las Casas.- “Redes Sociales Progresistas no es un partido que va por el registro, no se equivoquen. RSP es un partido que va por el gobierno”, afirmó el presidente nacional del nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, José Fernando González Sánchez, desde San Cristóbal de Las Casas, en el cierre de su gira de dos días por Chiapas.

“Somos un partido nuevo. No somos un partido pequeño. Y estamos listos para llegar al poder, para asumir el poder, para cambiar Chiapas y cambiar México”, agregó ante Ricardo Aguilar Gordillo y Maricruz Montelongo Gordillo, coordinadores de la circunscripción Tres y Cuatro y Alfredo Ramírez Guzmán, presidente del Comité Estatal de RSP.

Tras afirmar que conoce de primera mano la realidad de Chiapas, González Sánchez recordó que el movimiento que llevó a RSP a ser partido político nacional, comenzó precisamente en esta entidad del Sur de México el 23 de marzo de 2019.

“Fue una larga lucha, difícil lucha, pero lucha ganada. Gracias al esfuerzo de Chiapas somos partido político nacional”, expresó ante cientos de simpatizantes, militantes y candidatos de RSP de la región Altos de Chiapas, quienes participaron en un encuentro con medidas sanitarias.

Mientras otros partidos se duermen o se la pasan peleando por los despojos de eso que llaman poder público, nosotros estamos aquí reunidos en unidad y de fiesta, afirmó ante los coordinadores distritales y municipales de RSP que acudieron al encuentro.

Fernando González, quien el jueves y viernes visitó los municipios de Tapachula, Huehuetán, Huixtla, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado a los militantes del nuevo partido político nacional y sociedad en general para participar porque son ellos y no las cúpulas empresariales o financieras, quienes deciden quién los gobierna.

“RSP es distinto como partido porque apuesta a las personas”, dijo, además de rendir un homenaje a todos los fallecidos en la pandemia del COVID19, porque hay muchas familias enlutadas; sin embargo, todos hacemos “un esfuerzo por ver una luz al final del camino.”

“Tenemos esperanza en el mañana. Sabemos que el destino y los cambios, no dependen de otros, no le pertenece a ninguna otra persona”, expresó, tras la participación del coordinador del Distrito Cuatro, Édgar Pérez Hernández y el presidente del Comité Municipal en San Cristóbal, Carlos Bermúdez Crocker, consideró que la gente no quiere ver “las mismas caras de siempre”.