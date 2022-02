Rusia invade a Ucrania; inicia bombardeo

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia lleva a cabo una “operación militar especial” en Ucrania y dijo que su objetivo es desmilitarizar y desnazificar el país, pero no ocuparlo.

En un mensaje en televisión nacional en el que el mandatario hizo el anuncio, Putin exigió que los ucranianos depongan las armas y se vayan a casa, asegurando que Rusia desmilitarizará y “desnazificará” a Ucrania.

El mandatario ruso subrayó que “Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano”.

Además, llamó la atención “un par de palabras” que dirigió para aquellos que estuvieran tentados a intervenir en el conflicto, asegurando que Rusia responderá de inmediato y tendrá consecuencias que nunca antes ha tenido en su historia.

Aseguró que Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir con la amenaza constante proveniente del territorio ucraniano.

“Simplemente no nos dieron otra opción para defender a Rusia y a nuestro pueblo que no sea la que usaremos hoy”, aseveró.

Aseguró que cuando se creó la URSS, tras la Segunda Guerra Mundial, a las persona que ahora ocupan Ucrania no se les preguntó cómo querían vivir.

Desde Kiev, la capital de Ucrania, numerosos usuarios de redes sociales confirmaron el inicio de la actividad militar en la zona con bombas y ataques focalizados. Aunque se desconoce de dónde vienen los ataques, las explosiones se escuchan en todo el centro de la ciudad.

Periodistas especializados en el conflicto, detallaron a través de Twitter que la calma previa a los ataques era una situación de terror.

“No le deseo esto a nadie: el terror de saber que algo se avecina pero no estar segura de qué será exactamente y también me siento impotente de no poder hacer algo al respecto”, escribió la periodista Isabelle Khurshudyan, corresponsal en Kiev del Washington Post.

De acuerdo con especialistas, la declaración de Putin de que Rusia no planea ocupar Ucrania pero que es importante que la gente pueda expresar su autodeterminación sugiere la posibilidad de una ocupación en las partes de habla rusa de Ucrania seguida de un referéndum al estilo Crimea.

El inicio de los ataques se produce, de manera emblemática, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realiza una reunión urgente en la que se leen las declaraciones de los Estados miembros rechazando la guerra y pidiendo privilegiar la diplomacia para la solución del conflicto en Ucrania.

Con información de López-Dóriga Digital