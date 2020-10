Se disipó la caravana migratoria, pero sigue el operativo, afirma Obrador

GMx

“La mayoría de los migrantes se han regresado a Honduras, pero ya no hay el número de personas que se pensaba iban a entrar al país. Se hablaba de 2 mil 500 integrantes. Ya no, son pequeños grupos y no hay ningún problema.”

Lo anterior fue afirmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que tiene información de que prácticamente se ha disipado la primera caravana migratoria organizada después de la etapa más crítica del COVID_19.

“De todos modos sí hay un plan en la Frontera Sur”, dijo, además de indicar que el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo comunicación con los gobiernos de Guatemala y Honduras.

“El gobierno de Guatemala emitió un comunicado firmado por el Presidente, argumentando que por razones sanitarias no era adecuado que transitaran los migrantes”, manifestó, aunque volvió a especular respecto que la caravana podría haber sido organizada a propósito de las elecciones en Estados Unidos.

“Ayudó mucho el llamado que hicimos, sobre todo la advertencia de que podía haber intereses políticos, porque no es casualidad que se organice una caravana cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos.

Desde luego no podemos asegurar que fue por eso que se organizó la caravana.

Sí nos generó extrañeza, el que, en vísperas de las elecciones se iniciara esta caravana.”

Aunque reconoció que hay gente necesitada que requiere opciones de trabajo, López Obrador expresó que afortunadamente no se continúa con la caravana porque “el gobierno de Honduras y Guatemala, ayudaron a convencer a los integrantes que no hay condiciones sanitarias y había que actuar de manera distinta.”