Se la está rifando: La Feria

SR. LÓPEZ

Tío Mario y tía Tina (Ernestina), no pudieron tener hijos y contaba la abuela Virgen (la materna, la toluqueña de los siete embarazos), que nadie imaginó cuánto los afectó eso hasta que se supo que ya con 20 años de hacerle la lucha al tema, seguían comprando ropita para bebé y tenían un cuarto con todo listo para cuando fuera el feliz acontecimiento. De plano no aceptaban la realidad. Pobres.

¿Cómo hemos llegado adonde estamos?… ¿por qué vamos como vamos?… haga usted memoria:

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (como aparece en el Diario Oficial de la Federación, edición del 12 de julio del año 2019). Presentación:

‘Honradez y honestidad’ (por verse, ya pasaron casi 14 meses y el olorcito a podrido no se quita; caso de estudio: ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, en espesa opacidad y según el Presidente: “La Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy mal diseñada, una bolsa de trabajo”… a confesión de parte).

‘No al gobierno rico con pueblo pobre’ (cumplido: ahora tenemos gobierno pobre con pueblo pobre, ¡padre!)

‘Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie’ (que le pregunten a Sergio Aguayo, los LeBarón y al hijo del Chapo; que les pregunten a los inversionistas del aeropuerto en Texcoco y a los que creyeron en las licitaciones de campos petroleros… ¡ah! y a los delincuentes organizados ‘amnistiados’).

‘Economía para el bienestar’ (… 2019: la economía decreció el 0.1%; el ‘bienestar’ en suspenso… ¡qué nervios!)

‘El mercado no sustituye al Estado’ (ni el Estado al mercado, digo).

‘Por el bien de todos, primero los pobres’ (aplican restricciones: niños con cáncer, derechohabientes del IMSS, campesinos… y los pobres, que siguen pobres pero agradecidos por el detalle).

‘No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera’ (a los que marcharon por la Verdad, Justicia y Paz -Sicilia, los LeBarón, etc.-, los dejaron fuera… y los ‘chairearon’).

‘No puede haber paz sin justicia’ (… mmm… o sea, va a ser tardadito lo de tener paz).

‘El respeto al derecho ajeno es la paz’ (frase de Kant, en su ensayo ‘Sobre la paz perpetua’, refrito a su vez de Tomás de Aquino, Locke y Constant de Rebecque, entre otros, sin insinuar siquiera que los pleitos son precisamente por lo que cada quien cree que es su derecho, la bronca es esa ‘el derecho ajeno’; en fin… Juárez lo dijo pero nunca afirmó que la frase fuera suya… ¿y qué pitos toca en el Plan de Desarrollo?, igual pudieron poner ‘la parte no es mayor que el todo’, ‘el comal le dijo a la olla’ o ‘¡a la bio, a la bao, a la bim, bom, ba!’)

‘No más migración por hambre o por violencia’ (cumplido desde antes del inicio de este gobierno; la migración de mexicanos rumbo a los EUA tiene años disminuyendo; si se refieren a nuestros migrantes, supone uno).

‘Democracia significa el poder del pueblo’ (frase de Olof Palme, pronunciada en el aeropuerto de Barajas, Madrid, el 4 de diciembre de 1976. Mala frase, buena para quedar bien, inservible del todo. En democracia, el pueblo delega, entrega el poder a quien elige para que lo ejerza, por cierto. Y para nuestro caso, se solicita definir ‘pueblo’: ¿solo el pueblo bueno?… ¿los demás no son pueblo?… porque ‘los demás’ son la mayoría: se les recuerda a los arrimados en Palacio Nacional que ganaron con 30 millones 113 mil votos y que NO votaron por Morena 59 millones 218 mil…)

‘Ética, libertad, confianza’ (bueno, eso dice al final de la Presentación, pudieron seguirse de frente: seguridad, alimentación, educación, música, teatro, danza, deporte… medicinas; nos conformamos con que no se entremetan en el INE, nomás eso, por favor, por favorcito).

Estamos como estamos porque somos como somos. Y porque somos como somos, están los que están… pero van a dejar de estar. Ya estuvieron otros. No es la primera vez. Si nos ponemos serios no lo volvemos a hacer. Pero, serios en serio. Se puede enderezar el rumbo del barco en 2021, sin estridencias ni afanes de revancha, nada más saliendo todos a ejercer el voto, responsablemente, con la certeza de que es indispensable equilibrar los Poderes, contrapesar al Ejecutivo, frenar la ruta al precipicio, que para allá vamos y a buen paso:

El Presidente ayer insistió en que él tiene otros datos (al haber hecho público su gobierno -el Inegi es gobierno-, que la economía del país decreció el 0.1% en 2019), y en que no es importante el crecimiento económico porque ya hay bienestar (!)… pero antes, instaló un ‘Gabinete para el Crecimiento Económico’, con Alfonso Romo al frente, quien declaró: “(…) el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que sin crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres”. Bueno, pues, ¿en qué quedamos?… si no importa el crecimiento, ¿para qué inventa ese gabinetito?… si no hay nada que ofrecer a 50 millones de pobres sin crecimiento, ¿para qué dice que no importa el crecimiento?

Y le tengo noticias: con y sin Gabinete para el Crecimiento Económico, todo seguirá igual, pues para que sea efectivo se tendría que modificar toda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: no tiene facultades don Romo en su gabinetito, y eso es igual a que no existiera, los secretarios no van a dejarse dar órdenes por don Romo y seguirán trabajando como hasta ahora, dándole por su lado al Presidente… y haciendo lo que les da la gana.

Mientras, el Presidente, disfruta su mañanera, sus giras semanales, su obligatorio reflector y sabedor del inmenso poder que tiene en su saldo, se echa puntadas como la rifa del avión, para pagar lo que costó comprando equipo médico (¿o sea?)… y ya en esas, que alguien le sugiera liquidar la deuda externa y retacar las arcas del erario con toneladas de millones, es cosa de rifar Bellas Artes, Correos, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las cárceles (mucha mano de obra sin problemas de san lunes, ni retardos), y que cancele por siempre los Cetes: un sorteo quincenal de mil millones y ya, todo se arregló. Si puede rifar el avión puede rifar todo, sin saber que se la está rifando.