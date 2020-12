Se le aparece el chamuco a Morón: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Pensé que la ineptitud y la torpeza tenían límites, pero me equivoqué, prueba de ello es el alcalde morenista Raúl Morón Orozco, el que dice que no recibe consejos de la autoridad estatal, que cuando necesita sabe en donde pedirlos.

Bueno, pues por sus torpezas y soberbia, la capital michoacana tuvo que acumular siete mil 875 casos de Covid-19 y casi 600 decesos para que al fin decidiera, más a fuerza que de ganas, y demasiado tarde tomar acciones contra la pandemia.

Si desde un inicio hubiera acatado las medidas sanitarias implementadas por las autoridades del estado de Michoacán, la situación fuera diferente, pero para él estaba primero la economía que la salud de los morelianos, por eso, ahora que le llegó el agua al cuello pretende remediar la situación, como dice el dicho, ”después de ahogado el niño quiere tapar el pozo.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo le advirtió lo grave de la situación pero le valió madre y hoy, gracias a su ineptitud e irresponsabilidad la pandemia lo rebasó por lo que no se descarta que Morelia pase a color rojo.

Gracias señor Raúl por actuar tarde, los morelianos se lo agradecerán en las urnas el año entrante.

Por lo pronto, con la finalidad de proteger la salud de los morelianos se acordaron una serie de medidas para disminuir la movilidad ciudadana en la capital michoacana, todas en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Armando Hurtado Arévalo, secretario de gobierno, presidió la reunión del Comité Municipal de Salud de Morelia, en donde dijo que la movilidad social en las últimas semanas se ha incrementado considerablemente por ello se redefinió la estrategia.

Bueno, pues para intentar frenar la ola de contagios, se tomó la determinación de cerrar

Actividades no esenciales y centros comerciales a partir de las 19:00 horas los días viernes, sábado y domingo, incluyendo el día jueves 31 de diciembre, que se extenderá durante todo el mes de enero del 2021, el cierre vehicular del primer cuadro de la ciudad de Morelia a partir del día 27 de diciembre 2020 y durante todo el mes de enero del 2021, así como la prohibición de la realización de fiestas de fin de año en salones, y otros recintos públicos y privados, así como la realización de fogatas en la vía pública y jaripeos.

También habrá puntos de revisión itinerante del transporte público, en coordinación con Cocotra, a efectos de constatar 50 por ciento de ocupación y uso estricto de cubrebocas, pero de este tema lo tocaré en otra entrega, porque dicha dependencia es un fiasco.

REITERA PVEM QUE VA SOLO EN EL 2021 EN MICHOACÁN

Mucho se está hablando de coaliciones entre partidos, la primera fue PRI, PAN y PRD, la segunda será Morena, PT y PVEM. Bueno, en Michoacán, el líder del Verde, Ernesto Núñez Aguilar, volvió a reiterar que irá solo en los comicios del 2021ª pesar de que a nivel nacional se anunciara la conformación de una coalición con otras fuerzas políticas que tienen presencia en el estado y rechazó de quienes dan por hecho una coalición entre Morenavirus y PT, y que la decisión de contender en solitario tiene el respaldo de la dirigencia nacional del PVEM.

Esto viene a colación porque, como bien lo dijo, hay algunos actores de morenos en el estado quieren tratar de confundir a la ciudadanía.

Vamos, solos para la gubernatura, ayuntamientos, distritos locales y federales, volvió a insistir Núñez Aguilar para disipar cualquier tipo de confusión o dudas al respecto.

MC SOLO PERDERÁ EL REGISTRO

El partido Movimiento Ciudadano al no ir en coalición perderá el registro en el 2021, la verdad no tiene ninguna posibilidad de conservarlo y lo mismo sucederá con el PES, Redes Sociales y Fuerza Social por México pues no tienen nada con qué competir hasta ahora, como llegaron se irán, con más pena que gloria.

Retomando el tema del “alcaldecillo” inepto e irresponsable de Morelia, el morenista Raúl Morón Orozco ya se siente candidato a gobernador, hasta dio las gracias a las mujeres por su apoyo, pero es una mentira más, ello levantó la inconformidad de los seguidores de Cristóbal Arias Solís.

Morón Orozco Orozco no tiene calidad moral para hablar de apoyo de las mujeres cuando siempre ha minimizado los feminicidios en la capital debido a la alta inseguridad.

Por lo pronto, Morón y Arias se están desgarrando las vestiduras, pero quién resulte candidato al gobierno de Michoacán por el Morenavirus, van a recibir su castigo en las urnas, el alcalde por inepto y el segundo soberbio y por tener abandonado al estado.

Igualmente recibirán el desprecio del electorado los legisladores y alcaldes morenistas que pretendan reelegirse, ya que en lugar de servir al pueblo se pusieron al servicio del presidente.

EL ATILA DE LA NUEVA LA TIENE SEGURA

Pocos son los funcionarios que ven por su gente y que tienen la posibilidad de reelegirse, uno de ellos es Raymundo Arreola Ortega, a quien le llaman El Atila de Nueva Italia, un político que desde diputado hasta presidente municipal siempre está atento a los problemas de su gente junto con su equipo, ejemplo de ello fue el Covid-19, virus que combatió con todo a su alcance evitando más contagios y decesos, también la seguridad fue uno de sus retos, logrando un municipio seguro donde pueden invertir los empresarios con tranquilidad, se puede decir que es de los más seguros de todo el estado.

COMO REGALO DE FIN DE AÑO, EL GOBIERNO FEDERAL SUBE PRECIO DE GASOLINA

De acuerdo con el Financiero, el costo de las gasolinas y de los cigarros en México tendrán un aumento desde el primer día de 2021 debido a una actualización en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).Y es que la Secretaría de Hacienda publicó el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación cuál será el IEPS para las gasolinas, los cigarros y bebidas azucaradas a partir del 1 de enero de 2021.

En el caso de la gasolina Magna (menor a 91 octanos), el IEPS pasará de 4.95 pesos a 5.1148 pesos por litro. Esto significa un aumento de 3.33 por ciento.

En cuanto a la gasolina Premium (igual o mayor a 91 octanos), el impuesto pasará de 4.18 pesos a 4.3192 pesos por litro. Aquí el incremento será de igual manera de 3.33 por ciento.

Recuerdo que el presidente había jurado y perjurado que no habría aumentos durante su administración. Este aumento traerá consigo la elevación de los productos de la canasta básica a partir de enero y de nada servirá el 15 por ciento al salario mínimo que será pulverizado por los incrementos en cascada. Al tiempo.