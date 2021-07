Se solidariza AMLO con Cuba y pide que no haya intervencionismo, tras protestas en la isla

GMx

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su solidaridad con “el pueblo cubano” y acusó intervencionismo, tras una serie de protestas que han ocurrido en la isla en los últimos días, presuntamente por desabasto de alimentos, medicinas y específicamente, vacunas contra el COVID19.

Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano, creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia y tienen que ser los cubanos los que decidan porque Cuba es un país, libre, independiente y soberano, no debe haber intervencionismo, manifestó en la mañanera de este lunes, desde Villahermosa, Tabasco.

“No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado, nada de politización, de campañas mediáticas, que ya se están dando a nivel mundial; hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe, no es solo el caso de Cuba; sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno cubano.”

Adelantó que su gobierno estará pendiente de la situación y, si así lo desean los cubanos, podría ayudar “con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. Con comida.”

La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debiera hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo; eso sería un gesto verdaderamente humanitario.

Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco, aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón; nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos.

Le voy a pedir a Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba que se busque una relación, que se establezca un puente, para ayudar al pueblo de Cuba “y respetuosamente exhortar a todos a que no se opte por el uso de la violencia, de la fuerza”, agregó.

“… expresarle toda nuestra solidaridad al pueblo de Cuba sin titubeos. No podemos olvidar lo que Cuba ha hecho por México y no podemos olvidar que somos pueblos hermanos. Y un llamado reiterado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados, en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, que sean ellos quienes enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo.”

—¿Usted ve la mano de otros países?

—Yo veo que están interviniendo. Ayer vi un mensaje de un grupo que se llama Artículo 19, que es un grupo financiado por la Embajada de Estados Unidos y ayer, casualmente, esta organización sacó una foto y esto es solo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial; de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba.

—¿Qué piensa de lo que el Presidente de Cuba hizo de arengar a sus seguidores?

—Eso es un asunto interno, yo lo que deseo es que los cubanos, sin injerencias, devuelvan sus asuntos sin violencia.

López Obrador acusó la organización Artículo 19 de publicar una fotografía falsa de las protestas en Cuba.