Selección Mexicana gana su primer partido de eliminatorias rumbo a Qatar

La Selección Mexicana de Futbol ganó la noche de este jueves su primer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con goles de Alexis Vega y Henry Martín, el Tricolor derrotó sufridamente a Jamaica.

Este es el calendario que disputará la Selección Mexicana en la fase final de clasificación para el Mundial de 2022:

2 de septiembre – México vs Jamaica.

5 de septiembre – Costa Rica vs México.

8 de septiembre – Panamá vs México.

7 de octubre – México vs Canadá.

10 de octubre – México vs Honduras.

13 de octubre – El Salvador vs México.

Noviembre (fecha por definirse) – Estados Unidos vs México.

Noviembre (fecha por definirse) – Canadá vs México.

27 de enero – Jamaica vs México.

30 de enero – México vs Costa Rica.

2 de febrero – México vs Panamá.

24 de marzo – México vs Estados Unidos.

27 de marzo – Honduras vs México.

30 de marzo – México vs el Salvador.