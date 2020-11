Senado reclama al INE por “invadir” facultades del Poder Legislativo

GMx

Grupos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE), a no tomarse atribuciones que no le competen, ya que legislar es una facultad única y exclusiva del Poder Legislativo.

Advirtieron que en caso de que el organismo electoral no desista en su intento de aprobar su plan de equidad en candidaturas para el próximo proceso electoral, la Cámara Alta interpondrá una controversia constitucional.

Ante la propuesta que busca aprobar el Consejo General del INE para que todos los partidos políticos garanticen la postulación de ocho mujeres y siete hombres en las 15 candidaturas a gobernaturas de los comicios del 2021, senadoras y senadores exigieron a dicho Instituto no invadir esferas que no le corresponden y que son competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la acción que pretende aprobar el INE es claramente legislativa y, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo deben hacer lo que la Constitución y la Ley le faculta; el INE “no puede hacer nada que la Ley no le autorice porque entonces está incurriendo en la invasión de esferas de competencia de uno de los Poderes”, apuntó.

El legislador exhortó al Instituto a no invadir sus facultades y atribuciones, así como el Legislativo no lo hace con otros Poderes. Asimismo, les hizo un llamado atento a que no extralimiten sus facultades; “no podemos permitir que se sustituyan las funciones del Congreso de la Unión”, sentenció.

Aseguró que si el INE no desiste en su intento, el Senado agotará todas las instancias jurisdiccionales. Acotó que no se trata de un tema partidista, sino de la defensa del Congreso de la Unión para que no se usurpen ni sustituyan sus facultades. Insistió que no se trata de un enfrentamiento con el INE, sino una defensa del Estado de Derecho.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, recordó que cuando se realizó la reforma constitucional para impulsar la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, se excluyó de la discusión el caso de gobernaturas y la Presidencia de la República, esto debido a que son cargos unipersonales. Vamos a procurar una creciente participación de todas y todos en la vida política, administrativa, jurisdiccional del país, agregó.

Subrayó que no pueden ser sustituidas dos Cámaras del Congreso de la Unión por los funcionarios que les corresponde designar a las y los diputados. Reveló que el día de ayer se le notificó esta posición unitaria de todos los Grupos Parlamentarios al INE y hoy se hace público. “No se les delegó la responsabilidad legislativa porque sería un acto constitucional”, puntualizó.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, señaló que este exhorto refleja la convicción del Senado para defender su ámbito de facultades. El INE no tiene atribuciones legislativas, eso es lo que estamos planteando, recalcó.

Aseguró que esta Legislatura ha dejado sobradamente acreditado su compromiso con la agenda de los derechos de las mujeres, particularmente con el tema del acceso, en igualdad de circunstancias, de las mujeres a cargos de elección popular, en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional. Vamos a seguir legislando y trabajando para que las mujeres tengan igualdad en el goce de sus derechos, afirmó.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la fracción del PRD, indicó que desde ayer se acordó entre el INE y la Jucopo, una comunicación telemática donde participarían representantes de los partidos políticos, así como los consejeros del instituto para exponer todo lo relacionado al tema.

Incluso, dijo, debe haber grabaciones donde el presidente del INE refirió que recogía el argumento de la reserva de ley, sobre las competencias y atribuciones para revisarlas. Sostuvo que la preocupación del Senado de la República está centrada en el ámbito de la competencia y reiteró que se deben construir todos los andamiajes jurídicos necesarios al respecto.

La senadora Xóchitl Gálvez indicó que el tema radica en la legalidad; “debe haber piso parejo para todas y todos los aspirantes”, apuntó. Se trata, puntualizó, de que los propios candidatos no empiecen a controvertir porque es inconstitucional, y derive en un proceso de litigio que distraiga el proceso electoral.

“No tengo duda de que vamos a ser candidatas competitivas y nos vamos a ganar a pulso espacios para estar como gobernadoras en los próximos años, mi preocupación es que este proceso ya arranco, es un tema de legalidad, no hay razón para que un externo tenga que imponer lo que tiene que pasar en un estado”.

A las mujeres que nos están escuchando, agregó, les digo que no vamos a permitir que existan parches que pongan en riesgo todo un proceso de elección popular y vamos a luchar por más espacios.