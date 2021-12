“Sentamos las bases para la transformación del país”, asegura AMLO en su informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó en su informe por los tres años de su gobierno que “ya sentamos la bases para la transformación del país“.

En tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo: la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Eso es lo más cercano a lo esencial a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no a la conciencia que ha tomado, en este tiempo, el pueblo de México”, expresó el mandatario desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Tras un espectáculo musical, el mandatario apareció acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, para emitir su discurso.

López Obrador resaltó que México se encuentra en pie a pesar de la pandemia de COVID-19 y “aunque se precipitó la crisis provocada por el neoliberalismo”.

Como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este Zócalo democrático”, expresó.

Apuntó que en el país se ha avanzado en la vida pública y se salió adelante por la “vida cultural de nuestro pueblo que nos ha salvado de calamidades”.

Ejército distribuirá medicinas en México a partir de 2022

En materia de salud, el presidente López Obrador resaltó que la pandemia permitió retomar el sistema de cuatro puntos en materia de salud, que consta de médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector.

Resaltó que se ampliaron las plazas para residentes o especialistas y se abrieron nuevos espacios de formación en hospitales en el sector salud, con lo que en 2021 se pasó de 8 mil médicos para especialidades a 18 mil.

El mandatario acusó que la corrupción en el sector llegó “al extremo de que un pequeño grupo de proveedores (…) vendían medicamentos adulterados o de baja calidad”.

Continuará la compra de medicamentos consolidada para garantizar la adquisición sin corrupción. En enero se iniciará un plan con ayuda de las Fuerzas Armadas para llevar medicamentos a las zonas más apartadas del país”, anunció.

Aseguró que todo el personal que fue contratado por la crisis sanitaria del coronavirus mantendrá su empleo.

Cualquier persona será atendida como lo merece, son estudios y medicamentos gratuitos para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho universal”, prometió.

“Nos ayudó haber contado con la vacuna hoy el 86 por ciento de los mexicanos están protegidos, casi todos con dos dosis. Vamos a platicar dosis de refuerzo comenzando con los adultos mayores. La reducción de número de hospitalizados y de fallecimientos resulta positivo para la regularización de la economía en la educación”, apuntó.

Del “nuevo Conacyt” saldrán más científicos que hagan aportes

Andrés Manuel López Obrador resaltó que la pandemia causó estragos en el sector educativo y que a pesar del programa de clases a distancia, “nada sustituye la educación presencial, pues la escuela es el segundo hogar de los estudiantes”.

Resaltó que actualmente 23.5 millones de estudiantes acuden actualmente a las aulas.

Cancelamos la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin la aprobación de los profesores”, comentó.

Anunció que con el “nuevo Conacyt” habrá más científicos que hagan aportes como lo fue la creación de ventiladores para atención del COVID-19, y anunció el desarrollo de la vacuna patria.

Optimismo en la economía

El presidente López Obrador resaltó su optimismo en la economía mexicana, basado en “que no hay endeudamiento y no hubo caída en la recaudación de recursos, por lo que se garantizan finanzas sanas”.

Resaltó la llegada de turistas a México y los beneficios por el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para atraer empleos y fomentar el crecimiento.

Anunció que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento, además de que hay estabilidad en el peso.

México recuperará el equilibrio en materia energética

En materia energética, el presidente López Obrador expuso que con su nueva reforma se recupera el equilibrio con la “política energética neoliberal que buscaba arruinar a la industria nacional”.

El mandatario anunció que se buscará que el litio sea propiedad de México, además de que se logrará el objetivo de “dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diesel”.

Para garantizar la producción de energía se licitan seis plantas termoeléctricas y empezará la construcción del parque en Puerto Peñasco que permitirán que se siga produciendo el consumo nacional sin fallas ni apagones y mantener sin aumento, en términos reales el costo de la energía eléctrica para los consumidores”, expuso.

El presidente López Obrador resaltó que su gobierno no ha caído “caído en la tentación de combatir la violencia con más violencia” a pesar de la crisis de seguridad, con lo que dijo se demostró que a la violencia se debe enfrentarse “haciendo el bien”.

Apuntó que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que lleva a algunas personas a caer en la violencia.

Resaltó que su estrategia se ha centrado en apoyar a los jóvenes “para quitarle el semillero” al crimen organizado.

Apuntó que “poco a poco” disminuye la incidencia en delitos como homicidios, huachicol, robo de vehículos y secuestro.

Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de mala fe; no se les ha pedido que opriman a la sociedad, que cuarten las libertades ni que se involucren en acciones represivas”, expuso.

“El esfuerzo de la construcción de La Paz se ha dado sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas ni ejecuciones extrajudiciales ya no aplica el ‘mátalos en caliente’”, expresó.

Revocación de mandato “hará realidad el principio ‘el pueblo pone y el pueblo quita’”

El presidente López Obrador aseguró que la revocación de mandato “establecerá el procedimiento para hacer realidad el principio de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’”.

En abril vamos a probar qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación con la consulta de la revocación de mandato, se le preguntará al pueblo, si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie”, expresó.

Apuntó que este ejercicio establecerá un México “un precedente. Nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos si un gobernante no esta ea la altura de su encargo, entonces revocación de mandato y para afuera”.

Por eso llamo a participar a todos los mexicanos, militantes de partidos o partidistas para poner en práctica el método de revocación de mandato; sigamos haciendo historia. Por lo pronto, en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación, libre soberana, y respetada por el mundo y que se encamina a ser una república democrática y fraterna”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital