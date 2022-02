Sheinbaum: No se violó veda electoral con publicación de desplegado

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que con la publicación del desplegado que hicieran los gobernadores de Morena a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se haya violado la veda electoral impuesta hasta el 10 de abril con motivo de la consulta de Revocación de Mandato.

Desde nuestra perspectiva, no violamos ninguna veda, hay esta resolución de la sala del Instituto Nacional Electoral, no solamente fue mi caso, sino muchos otros gobernadores, gobernadoras hicieron una manifestación en sus redes sociales, similar a la que yo hice. Lo que llama la atención, más bien, es que un consejero del INE, se dedique a estar contestando en el Twitter a los gobernadores y gobernadoras.

Sheinbaum Pardo sostuvo que tienen derecho a expresarse y con ello no buscan generar encono, lo que sí expuso es que algunos consejeros del INE -porque dijo- no son todos, deben fungir como árbitros electorales y no tomar partido, porque eso pone en riesgo a la institución.

Todos queremos Instituciones sólidas, pero las Instituciones no son las Instituciones per se, hay personas que están al frente de las instituciones. Entonces, no hay, en este sentido, que yo vislumbre riesgo, más que quién pone –en este caso– en riesgo ser árbitro de un Instituto Nacional Electoral ¿no? Y en ese sentido se parte del debate, porque, probablemente, Ciro Murayama está escribiendo ya su tuit para contestarme, y está bien, pero también es muy importante que la sociedad sepa qué papel debería jugar un Consejero Electoral”, consideró.

Al ser cuestionada sobre si temas como este no polarizan a la población, Sheinbaum consideró necesario que la ciudadanía se informe correctamente sin dejarse llevar por noticias falsas.

La población que tome partido, me parece muy bien; no partido en términos de partido político, aunque también puede ser, pero es muy importante que la población sea consciente, que se informe, que sepa… primero, las noticias falsas, las fake news, que sepa distinguir entre una noticia falsa, más ahora que ha venido toda esta retahíla de calumnias”, dijo.

Finalmente mostró su molestia ante una caricatura publicada este día titulada “Los Hilos de la Política” la cual dijo es misógina y machista.

Como si no tuviera yo mis propias ideas, que se han manifestado a lo largo de estos tres años y meses de gobierno, con proyectos propios, que no voy a repetir porque van a decir que estamos violando la veda electoral; pero que los conoce mucha gente y ahí está todo lo que hemos hecho”, expresó.

Por: Excélsior