Sí hay elementos para investigar a Cuauhtémoc Blanco por fotos con narcos: fiscal

Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, dejó en claro que fueron legisladores locales quienes pidieron investigar al gobernador de dicha entidad, Cuauhtémoc Blanco, por la fotografía en donde aparece junto a líderes del narcotráfico.

Carmona Gándara aseguró que no hay ningún interés de beneficiar o perjudicar a Blanco Bravo, quien este lunes se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a presuntos “narcopolíticos” del estado que, dijo, tratan de destruir su imagen.

Nosotros hablamos en los tribunales con pruebas, siempre con sustentos. No tenemos ningún interés de favorecer ni perjudicar al gobernador. A nosotros nos presentaron denuncias los legisladores de Morelos y tenemos que actuar en consecuencia, y así lo tenemos qué hacer trátese de quien se trate”, dijo.

“Hay una fotografía cuya existencia no ha negado el gobernador, los disputados hicieron ese señalamiento y nos exigen una investigación para conocer el origen y razón de esa foto, estamos obligados a actuar dentro de los límites de nuestra competencia. Si a partir de esta investigación resultara que los hechos que pudieran descubrirse son materia de la FGR, tenemos la obligación de declinar el asunto ante autoridades federales”, refirió.

El gobernador no es el objetivo, la carpeta de investigación no es en su contra, estamos investigando hechos. El pudiera tener el carácter de víctima porque ha habido amenazas en su contra y de otros servidores públicos no es una controversia de carácter político, es una investigación de hechos para la cual estamos facultados”, puntualizó.

A comienzos de enero el periódico El Sol de México publicase la imagen donde aparece Blanco junto a Irving Eduardo Solano, alias El Profe, líder del cártel Guerreros Unidos detenido en febrero de 2021.

También aparecen Homero Figueroa, alias La Tripa, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuica; así como Raymundo Isidro Castro, alias El Ray, quien era el líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019 en un riña en el Centro de Reinserción de Morelos.

Según el rotativo, la imagen fue captada poco después de que Blanco, que cumplió este 17 de enero 49 años, tomara posesión como gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018.

El fiscal de Morelos apuntó que sí llamarán a declarar a Cuauhtémoc Blanco por dicha fotografía, aunque de manera reservada debido a lo delicado del asunto, recalcando que no se hace un uso faccioso de la institución en dicha investigación.

“Por supuesto que sí, lo vamos a hacer (llamar a declarar a Blanco Bravo), vamos a valorar los términos, es muy probable que se requerimiento lo hagamos e manera reservada por lo delicado del asunto. No hay ningún interés de beneficiar o perjudicar a nadie, es una investigación imparcial, objetiva”, refirió.

“Es lo que estamos analizando, el Ministerio Público tendrá que darme cuenta de esta investigación y es muy probable que lo hagamos de manera reservada. Estamos cuidando el debido proceso, aquí no hacemos un uso faccioso de la institución”, argumentó.

