Si no les alcanza, ahorren: AMLO a gobernadores de la Alianza Federalista

GMx

“Estamos al día no les debemos nada. Y la instrucción que tiene el Secretario de Hacienda es que sin distinción de partidos, de simpatías y acercamientos, se entregue el recurso.”

Así respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores que integran la Alianza Federalista, quienes pidieron a la federación un incremento en las participaciones del próximo año.

“Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos.

Nada más les preguntaría. Cuánto se destina a publicidad en los estados. Hay muchas formas de ahorrar”, agregó el mandatario en la mañanera de este jueves.

Pidió “que no se confundan”, pues, aseguró, “las obras que nosotros estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal.”

No les quitamos nada a los gobiernos estatales. La pensión para los adultos mayores que reciben todos los adultos mayores del país es inversión federal. No aportan nada los gobiernos estatales.

Las becas para niñas y niños con discapacidad es inversión del gobierno federal.

Las becas para niños pobres, los 11 millones de estudiantes que se benefician con becas, es presupuesto federal. También el Tren Maya.

“Hay una ley de coordinación fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere usar con fines políticos y electorales, está bien, están en su derecho, es legítimo.

Pero cada vez que culpen al gobierno federal o al Presidente, voy a estar informándole al pueblo. Y ya no hay partidas de moches.”