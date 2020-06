Sin aglomeraciones, ya es tiempo de abrir parques para la activación física: López-Gatell

GMx

Ciudad de México.- Mientras México sumó 24 mil 324 muertes por COVID_19, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió que los gobiernos estatales y municipales “empiecen a abrir los espacios públicos” para la actividad física, siempre que se eviten las conglomeraciones.

“La práctica del ejercicio físico es muy importante para la salud. Es muy deseable que empecemos con la activación física, por eso incluimos a los parques en los que se puede practicar alguna actividad que empiecen con un aforo limitado”, dijo el funcionario.

En la conferencia nocturna también hizo un llamado a los directivos de súper mercados como Walmart para no sobre interpretar las medidas sanitarias e impedir el acceso a las personas adultas mayores.

“Esta práctica puede ser considerada como un acto de discriminación, pero las medidas deben ser aplicadas en beneficio de las personas.

No tiene sentido hacerle más difícil la vida a las personas. Es una sobre interpretación de las medidas sanitarias.

No es una buena práctica. No ayuda a disminuir el riesgo, en cambio causa una alteración de la vida de las personas, innecesariamente. Exhortamos a esta cadena para que no incurra en esta práctica”, indicó.

En la conferencia nocturna, sobre la llegada de la nube de arena del Sahara a estados de la Península de México, el funcionario expresó que sí es importante tener ciertos cuidados de respirar estas partículas, principalmente para personas que padecen enfermedades respiratorias.

A la conferencia donde se informó que el 58 por ciento de los pacientes COVID_19, es decir, 113 mil 596, se han recuperado de la enfermedad, acudió Gisela Lara Saldaña, titular del IMSS Bienestar, quien explicó que las 80 clínicas de este sistema fueron activadas para filtrar y atender pacientes con el nuevo coronavirus.

Recordó que en este sistema de salud del IMSS, creado hace 42 años, más de 115 mil pacientes con padecimientos respiratorios han sido atendidos en estas unidades médicas rurales.