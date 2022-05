‘Sin perder la fe’, ‘El Bronco’ espera resultados por tumores encontrados en su intestino

A través de su perfil oficial en la red social Facebook y por medio de su defensa legal el exmandatario estatal Jaime Heliodoro “N” publicó un mensaje en cual aseguró que sigue luchando contra su encarcelamiento, el cual calificó como injusto, además de que se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes hechos a los dos tumores que le fueron encontrados en el intestino.

«Hola, raza. ¿Cómo andan? Yo acá sigo con la lucha contra la injusticia y ahora también esperando resultados de los estudios de los tumores encontrados en mi intestino», dice el mensaje.

En el mismo texto, ‘El Bronco’ asegura que no ha perdido la fe de vencer la adversidad mientras está a la espera y recalca que extraña la interacción que tenía con sus seguidores en las redes sociales.

«Sin perder la fe y la esperanza de pronto salir de esta adversidad, quise escribirles hoy para saludarlos; y aunque no puedo leerlos, sí me informan mi esposa e hijos -cuando me visitan- sobre todos sus comentarios y bendiciones. Con nada puedo pagar eso. Extraño mandarles memes y algunos otros comentarios», redactó por medio de sus abogados.

Por último, detalló que aún se encuentra hospitalizado, a la espera de los resultados de los análisis que les hicieron a los dos tumores que se encontraron en su intestino y mientras tanto, pidió que le sigan mandando mensajes a través de las redes sociales.

«Estoy en el hospital, como ustedes saben, esperando resultados y una probable cirugía. Dios es grande y me ayuda y ustedes también. Así que, gracias por todo, a todos», concluyó.

