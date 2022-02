‘Sin periodistas no hay democracia’: Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, externó su solidaridad y respeto hacia los periodistas asesinados en México en lo que va del año y en general hacia el gremio periodístico.

Al iniciar su conferencia mensual, el ministro presidente de la Corte aseveró que los periodistas son parte esencial de la democracia y sin ellos la democracia no existe.

«Quiero expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. Este, lamentablemente no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En una democracia la labor de las y los periodistas es esencial; informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia sin ustedes no hay democracia, así de fácil», subrayó.

El ministro recordó que a lo largo de su gestión pública siempre ha trabajado para «expandir» los derechos humanos y particularmente la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Además de que siempre ha pugnado porque existan mecanismos de protección a periodistas eficientes y eficaces para salvaguardar la integridad y vida de los profesionales de la comunicación.

«Creo que es un tema serio y delicado en el que todos y todas debemos involucrarnos; las autoridades en el ámbito de las competencias y también la sociedad civil para proteger a este gremio, que reitero es de la mayor relevancia para nuestra vida en sociedad. Les expreso mi más absoluto respeto y mi solidaridad y tengan certeza que el poder judicial estará a la altura de lo que exige este momento para defender la integridad de todas y todos los periodistas» indicó el ministro presidente.

Por: Excélsior