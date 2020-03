Son capaces: La Feria

SR. LÓPEZ

Ya le he contado antes de tío Macro, del lado paterno-autleco del berenjenal genealógico de este su texto servidor, tipo enorme, hecho a marro, fuerte como mulo (de Kentucky), bravo como toro de lidia (Garfias), macho de película en blanco y negro (de la época de oro del cine mexicano), mandón y muy temido (la abuela Elena decía que no era cierto que hubiera matado a un buey de un puñetazo en la testuz, pero en el pueblo juraban que sí). También le he hablado de tía Tinita (Josefina), su esposa, pequeñita y grácil, delicada de modos y dulce de carácter, que mojada pesaba 35 kilos y le parió once varones y tres hijas guapas de sacarle resina a postes de telégrafos abandonados en el desierto de Altar (Sonora). Bueno… pues el bruto aquél, gigantesco y cerril, que no temía ni a Satanás, estaba acostumbrado a que su voz era ley para todo mundo, incluida la tía, quien jamás discutía ninguna orden suya, pero si ella decía: -Macro, Macro… -de inmediato se ponía tieso, enmudecía y se encerraba a solas para hablar con la tía, pues tan fina dama, por cosas que no le importan a usted, le había incendiado la casa tres veces, diciéndole: -No me conoces Macro, no sabes de qué soy capaz –y no quería averiguarlo.

Resulta que la venta de boletos de la lotería para la rifa del avión (sin avión), para colectar dinero para equipos médicos, pagando dos mil millones en premios con dinero malversado del Infonavit, no iniciará el lunes 9 próximo, sino al día siguiente.

El Presidente de la república, con la candidez que lo caracteriza, en su conferencia de la mañana del martes 3 de este mes, lo anunció pero en el siguiente Sermón de la Tesorería, dijo a sus discípulos y algunos reporteros ahí presentes (sí, van algunos, como decía el gitano: -Hay gente pa to’): -“Ni me di cuenta, ni tenía en la mente que el lunes era el día 9 del paro que promueve el movimiento feminista (…)” –y agregó que ya se había enterado de la reacción virulenta de los conservadores por la coincidencia con la fecha del paro nacional de mujeres (“-¡Llévelo, llévelo, suuumaaa trece!”), y explicó con la paciencia que nos tiene, que para no caer en ‘provocaciones’, pasó al martes el comienzo de la venta de cachitos de desvergüenza. ¡Padre!, siguiente asunto…

Por si tampoco usted lo sabe, se le hace saber: el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, están convocadas en todo el país, marchas de mujeres que, tan fijadas ellas, quieren manifestar que no les hace nada de gracia que las asesinen, violen, bañen de ácido y otras cosas más; y el lunes, el paro nacional (“El nueve, nadie se mueve”), para darle un calambre a nuestras autoridades con la esperanza de que disminuya la impunidad de los horrores que padecen no todas, pero no pocas.

Nuestro Presidente consideró que tienen derecho a protestar (comprensivo él), pero también les advirtió sobre el peligro de que las manipulen y se aprovechen de ellas, los conservadores y hasta partidos de oposición (él, vigilante; ellas, suertudotas de que lo tienen y las cuida).

Era preferible que hubiera decidido iniciar la venta de cachitos el día del paro nacional de mujeres, precisamente por eso, pues es grave de ser cierto, que ‘ni tenía en la mente’ asunto tan serio. Si ni se acordaba puede ser porque se le olvidó, si lo olvidó puede ser porque no le conceda importancia y si no le concede importancia, puede ser que no calibre el tamaño del movimiento o lo desprecie.

El tenochca simplex en pleno uso de sus facultades mentales, sabe que a nuestro Presidente no se le va una en cuestiones de política o movimientos sociales. Es de lo que más sabe, es la materia en que tiene mayor experiencia, es su mero mole y lo único que ha hecho toda su vida de adulto. No es prejuicio sostener que miente al decir que no se acordó de lo que va a pasar el lunes 9, sí sería prejuicio señalar la razón que lo hace hundirse más y más en las arenas movedizas de un movimiento social de pronóstico reservado.

El súbito discurso de apoyo a esta reacción de las mujeres del país, de parte de algunas funcionarias federales y la Jefa de Gobierno de la CdMx, es patético. Sus dichos y hechos públicos, hacen innegable que ante el Presidente adoptan la obsequiosa actitud de novicias del Verbo Encarnado ante el señor Obispo. Es obvio que tienen la encomienda de quitarle presión al tema. No lo conseguirán.

Las mujeres, incluidas las de Morena, saben que su líder, nuestro Presidente, en temas relacionados con las exigencias de las mujeres y de las feministas (no, no es lo mismo), navega en dos aguas y no se define.

Eso es el drama personal del Presidente: se dice de izquierda y no es de izquierda ni en lo ideológico, ni en lo económico, ni en lo social. Su verdadera vocación es el oposicionismo (que no es lo mismo que ser opositor, no se confunda). Sus ideas políticas fijas corresponden con precisión a una parte del viejo ideario político de ese PRI que desapareció en 1982. Ya en el poder, su programa económico es estrictamente neoliberal o como quiera llamarlo; su programa social es asistencialista-electorero; y en cuestiones sociales (incluye mujeres), es conservador, muy conservador, por eso pudo aliarse con el partido confesional cristiano (el PES), lo que es válido, pero descubre que se trata en el peor sentido de la frase, un actor político y no hay maquillaje ni disfraz que aguante un sexenio.

Por otro lado: no se necesita ser un profeta bíblico para saber que la apuesta del Presidente es que este enojoso asunto de las mujeres se desinfle, como pasa con todo. Se equivoca.

Tampoco se requiere tener la intuición de Sherlock Holmes, para anticipar que insistirá en desacreditar este movimiento de masas; dirá que la marcha fue de algunos centenares y que el paro fue un fiasco. Bueno, tiene el reflector y el micrófono, pero se va a equivocar, más. Aunque al Presidente le parezca increíble, las mujeres piensan… y si él planea qué hacer, ellas también y de veras, no le conviene enterarse de qué son capaces.