Son más de 25 mil familias damnificadas en Chiapas; la ayuda fluye: Gobernador

En una reunión de seguimiento por la emergencia a causa del Frente Frío número 11 y la Tormenta Tropical Eta, con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que la ayuda sigue y seguirá llegando a los municipios con daños.

El mandatario morenista manifestó que desde el primer día se dispuso la dispersión de paquetes alimentarios de más de 25 kilos, en coordinación con las Fuerzas Armadas, autoridades estatales y municipales.

“Tenemos una gran fuerza de tarea llegando a los lugares más apartados. Estamos muy agradecidos por esta solidaridad entre las autoridades y la sociedad civil.”

“Hoy estamos seguros de que habrá más apoyos, y lo de menos es el nombre que lleven, lo importante es que sirvan para responder al pueblo de México”, dijo al tiempo de reconocer al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, por continuar al tanto de lo que sucede en el estado, aún cuando se recupera de un problema de salud.

La coordinadora nacional de Protección Civil expresó que aunque desaparece el Fonden, la ayuda continúa y se hace con mayor transparencia y un equipo fortalecido, a lo que se suma que la distribución directa a la población será mediante las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional.

Velázquez Alzúa explicó que hizo un sobrevuelo a fin de conocer el daño que existe en la entidad, y agregó que llevará a cabo una mesa de trabajo técnico y específico para identificar a las instancias de la Federación que tengan que estar presentes con el objetivo de atender las diferentes afectaciones en el estado.

“Cuentan con nuestro respaldo para identificar perfectamente la problemática; no somos una autoridad que se queda corta, ponemos un sentido humano. Reconocemos el sentir de la población y atenderemos los 54 municipios cuanto antes. Trabajamos en un solo equipo que se llama México con el propósito de no fallarle al pueblo, me quedo en el sur sureste para ir de la mano con ustedes”, aseveró.

BALANCE DE DAÑOS

El encargado de la Secretaría de Protección Civil, Jorge Figueroa Córdova, al dar a conocer el reporte preliminar de daños, informó que se registran 25 mil 629 familias damnificadas y afectaciones en 54 municipios, tanto en los sistemas de agua potable, tramos carreteros, viviendas, escuelas, entre otros servicios. Asimismo, subrayó la respuesta inmediata en la distribución de alimentos y abrigo, así como en el restablecimiento de carreteras.

Antes de la reunión, la titular de la CNPC, junto a autoridades de Protección Civil y alcaldes de Reforma, Pichucalco, Juárez y Ostuacán, sobrevolaron las zonas afectadas de la Región Norte y encabezaron una evaluación derivada de las afectaciones.

También recorrieron el refugio temporal de Ixhuatán, donde la funcionaria federal constató la atención a más de 80 pobladores de los ejidos Chapayal, Zaragoza y Zapata, el Barrio la Nueva Esperanza y Barrio Siglo XX.