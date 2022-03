‘Son tiempos recios que ponen en riesgo la democracia’: INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguro que son tiempos de “tramposos y antidemócratas” que están poniendo en riesgo la democracia al no cumplir las reglas fijadas para los procesos democráticos.

Al participar en El Encuentro Nacional de Educación Cívica que se realizó en San Luis Potosí, el consejero presidente recalcó que se debe asumir, respetar y practicar las reglas del juego sobre las que se fija el arreglo político de una democracia, ya que ese es un fundamento del Estado de derecho.

Agregó que las democracias no pueden entenderse sino como la determinación colectiva entorno hacia esas reglas.

“Quien viola las reglas, no solamente hace trampa, no solamente comete un fraude, también erosiona las bases de la convivencia democrática y lamentablemente hoy son tiempos recios, tiempos de tramposos, tiempos de antidemócratas que ponen en riesgo la democracia. Son tiempos de quienes se beneficiaron de esas reglas y hoy no están dispuestos a cumplirlas”, dijo el funcionario electoral.

Por: Excélsior