Sueños son: La Feria

SR. LÓPEZ

‘Soñar-eh’, es una técnica diseñada y producida por sociólogos y comunicadores del más alto nivel, quienes inspirados en el ejemplo y vida de Andrés Manuel López Obrador, se dieron a la tarea de desarrollar una técnica de la más alta calidad, infalible para mantenerse tranquilo, feliz, sin las molestias provocadas por la realidad o la información, tan dañinas al equilibrio emocional.

‘Soñar-eh’, fue creada para brindar la mejor ilusión de progreso, seguridad, salud y satisfacción a los habitantes de México, sin limitaciones de edad o condición social, ideal para situaciones de crisis, inestabilidad, desempleo, hambre, desastres naturales, epidemias o instituciones públicas erráticas, ineficaces o corruptas. No dude más, ‘Soñar-eh’ es lo usted que necesita.

Así es, amigas, amigos, ‘Soñar-eh’ es una experiencia que cambiará definitivamente su estado anímico, ya no sufra por la molesta realidad, dé ‘like’, active la campanita y solicite su prueba sin costo, no importa si es usted chairo o fifí, de derechas o izquierdas, de la torpe clase media o del pueblo bueno, creyente o ateo, ‘Soñar-eh’ es la experiencia que anestesiará sus convicciones para siempre. Pruebe y verá que dirá ‘de aquí soy’ y será otro orgulloso promotor de ‘Soñar-eh’.

Señora, señor, no hay pretextos, la técnica ‘Soñar-eh’, está disponible en nuestra bella república desde diciembre de 2018, dando resultados que avalan millones de mexicanos satisfechos por los múltiples beneficios de esta técnica que neutraliza los egoístas deseos de desarrollo personal; evita las penas que provocan esas molestas enfermedades de hijos golpistas y parientes empeñados en desprestigiar al gobierno; ‘Soñar-eh’ desaparece el individualista miedo a la inseguridad y la delincuencia organizada; ‘Soñar-eh’ no nutre pero no engorda y con ella usted disfrutará a plenitud de todas las ventajas y bondades de la pobreza, la enfermedad o el ninguneo oficial… ¡garantizado!

‘Soñar-eh’ mantiene la espalda doblada y la cabeza en la posición adecuada con las cervicales perfectamente alineadas con la verdad oficial, sin importar su posición ante la vida, ya sea rico o pobre, empleado o empresario, sano o enfermo, secuestrado o balaceado, la técnica ‘Soñar-eh’, lo mantendrá perfectamente dormido y satisfecho con su gobierno.

El secreto de ‘Soñar-eh’ está en sus babas de gel presidencial, emitidas diariamente desde Palacio Nacional, que actúan como válvulas de alivio ante decepciones, preocupaciones y aspiraciones, que al ejercer presión sobre su vida y situación, le roban la tranquilidad que se merece.

La técnica ‘Soñar-eh’ induce un estado de dicha inconsciente que permite liberar la cantidad exacta de endorfinas similares a opiáceos, necesarias para fortalecer el optimismo y apreciar lo que ya no verá como fracasos o engaños de sus autoridades, sino como logros de la realidad imaginaria, la post-verdad y la ilusoria transformación nacional que solo niegan los enemigos de los cuentos de hadas, cómplices de la mafia del poder, antes, emisarios del pasado de ideas exóticas.

Para comprobar ‘Soñar-eh’, lo sometimos a las más rudas pruebas. Otras técnicas se distorsionan y se aplanan al confrontarlas con los hechos de la realidad; ‘Soñar-eh’, ha soportado con todo éxito cualquier crítica informada y de la prensa de investigación, queda siempre en su forma original, gracias a su tecnología de “zero decency support” que lo mantiene en su forma esponjosa indeformable gracias a su inagotable capacidad para mentir y evadir la realidad… ¡es un sueño!

Con ‘Soñar-eh’, dormirá profundamente sin que su pareja o usted se sobresalten por la incómoda verdad. Descanse y manténgase de buen humor, jovial, con energía y sin dolor por las noticias de esa prensa nacional, profesional del linchamiento, que ayudó a saquear el país en el pasado y de los medios de comunicación del extranjero que se mantuvieron como momias, cómplices de los atentados a nuestra riqueza y soberanía.

Basta encender su televisor a las siete en punto de la mañana, para escuchar atento a Andrés Manuel López Obrador y ¡listo!, usted recibirá todos los beneficios de ‘Soñar-eh’. Es su decisión disfrutar de ‘Soñar-eh’ o seguir sufriendo, déjese consentir, cambie su estilo de vivir, no más angustias, viva en un México de ensueño. Y no tendrá que hacer ningún pago en efectivo o tarjeta de crédito, el costo total de ‘Soñar-eh’ se liquida al pagar las tortillas, la luz, el gas y la gasolina.

¡Pero, espere!, al probar la técnica ‘Soñar-eh’ recibirá sin costo adicional el suplemento ‘Tengo otros datos’, con el cual gozará las ventajas de ser impermeable a la realidad. Aprenda directamente de Andrés Manuel López Obrador a negar la evidencia sin que le gane la risa. El suplemento contiene explicadas paso a paso, algunas de sus estrategias tan exitosas:

“Tengo otra información. Me canso ganso. Es un complot. Vamos bien. Como anillo al dedo. Abrazos no balazos. Fuchi, guácala. Lo que diga mi dedito. Primero los pobres. Amor y paz. Ya no hay corrupción”.

Pero no es todo, como bono adicional, reciba el poemario “¡Ya Chole!”.

Pruebe ya… descubra por usted mismo que con ‘Soñar-eh’, es posible presentar 88 mil homicidios como éxito de un plan de seguridad pública; probar que un sistema de salud es como el de Dinamarca, sin abasto de medicamentos dos años y medio, con más de 1,600 niños fallecidos por cáncer no atendido y 233 mil 689 fallecidos por la pandemia, ocultando otros 200 mil; pruebe y verá, con ‘Soñar-eh’ se puede ser feminista cancelando todos los programas sociales de protección a mujeres (¡sí se puede!); defender a los pobres incrementando en 10 millones su número; regresar al ejército a sus cuarteles, militarizando la vida nacional; ser el paladín de la honestidad encubriendo corruptos…

Si persevera, si no flaquea su ánimo, podrá recitar con Calderón de la Barca: ¿Qué es la vida? Una ilusión,/ una sombra, una ficción,/ y el mayor bien es pequeño;/ que toda la vida es sueño,/ y los sueños, sueños son.