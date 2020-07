Suspenden el semáforo sanitario por deficiencia en la información que envían los estados

GMx

Ciudad de México.- El gobierno federal determina no presentar el semáforo sanitario porque detectó que la mayoría de los estados no han sido consistentes en la aportación de su información.

“Hay inconsistencias. Vamos a evaluar y vamos a platicar. Dejo en claro que no son todas las entidades federativas”, expresó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras presentar la situación de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se observa un repunte de casos.

“El mensaje es de preocupación, preocupación por lo que ese está viviendo en el panorama subnacional.

El riesgo de que ocurra el desconfinamiento, que sea demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cuide la sana distancia, que no se informe a la población”, inició el funcionario la conferencia nocturna, en la que alertó sobre barreras entre los gobiernos estatales y municipales.

Hizo también un llamado a la población a cuidarse, pues consideró que es responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales cuidar la salud, pero principalmente de cada uno de los ciudadanos.

“No se le puede obligar a cada uno a que siga las recomendaciones sanitarias como no saludar de mano, de beso y guardar la sana distancia”, afirmó en tono preocupado.

Los decesos no dependen de un solo gobierno o de una sola persona. Todas y todos tenemos que participar. Protegernos unos a otros, insistió, además de recordar que este viernes la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), a pregunta de una reportera mexicana, advirtió que México no está teniendo un desconfinamiento lento y presenta una vigilancia epidemiológica débil.

“La información que se presenta aquí no se genera en una oficina del gobierno federal. Es un sistema federalizado. Si hay deficiencia de información o si se distorsiona…”, afirmó.

Todos los estados tienen rezago de confirmación, al doble. Pasan semanas y semanas, además de criticar a los periodistas y expertos que se han centrado en el tema de que el gobierno mexicano ha optado por no hacer pruebas.