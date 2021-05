Tabasqueños me dijeron, reelíjase, pero yo les respondí, no, ya estoy chocheando: AMLO

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que recientemente, en su visita a Tabasco, ciudadanos le pidieron reelegirse, pero él les habría dicho que no lo haría pues “ya estoy chocheando”.

“Voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores a mis adversarios y me decían ‘reelíjase’ ¿No ven que ya estoy chocheando? y además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 2024 y me jubilo”, expresó en la mañanera del jueves, donde un día antes, había bromeado que le quedan seis años en el cargo, pues son tres años efectivos, pero como él trabaja el doble, entonces equivale a un sexenio.

AMLO narró su fin de semana y recordó que debido al proceso electoral en curso tuvo que suspender sus eventos públicos.

Explicó que su último viaje lo realizó a Villahermosa, Tabasco, para supervisar los avances en la refinería de Dos Bocas, en la que están trabajando 30 mil obreros.

“Subí a una camioneta y fui planta por planta. Me bajaba, tomaba fotos. No vaya a ser que por esto me cepille el INE. Sólo les pedía: no las suban”, relató.

El miércoles, el Presidente descartó firmar un compromiso para no ampliar su mandato como titular del Ejecutivo Federal, tal como lo hizo ante notario público para no reelegirse, pues “es mi palabra y los compromisos se cumplen”.

Desde su conferencia matutina, el mandatario mexicano también ha reiterado sus críticas al INE y a condenar a candidatos de partidos opuestos al suyo, quienes estarían ofreciendo prebendas a cambio del voto.

(Con datos retomados de Milenio.Com)