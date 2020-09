Tenemos otras opciones para obtener la vacuna COVID, dice AMLO, tras anuncio de AstraZeneca de suspender ensayos

GMx

“Decirle a la nación que esto que sucede con esta vacuna que tiene que detener su proceso, en tanto investigan qué sucedió, no afecta que nosotros podamos disponer más temprano que tarde de la vacuna.”

Así reaccionó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anuncio de los laboratorios AstraZeneca, quien, en colaboración con la Universidad de Oxford, determinaron suspender los ensayos clínicos de su eventual vacuna contra el COVID_19 porque, presuntamente, hubo reacciones en una de las personas que participan en las pruebas.

“Ellos asumieron que había que estudiar más sobre el caso, sobre la reacción que produjo.

De todas maneras, tenemos nosotros otras opciones. Que lo sepa la gente, que lo sepa el pueblo. Estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, para tener la vacuna a tiempo.

No cambia, no varía, el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con que tenemos relación.

Tenemos relación con al menos tres empresas que están en la etapa tres de la fase de investigación.”

AMLO confirmó en su conferencia matutina que, al menos tres gobiernos han ofrecido a México la vacuna que están probando: Rusia, China y Estados Unidos.

“Considerando a México como país prioritario. Dándole a México un sitio especial, en los tres casos, de los tres gobiernos.”

NO HACE FALTA CENSURAR

En la misma conferencia matutina, el Presidente reiteró su petición para que Facebook y Twitter, transparenten quiénes son los que contratan los “bots”. “Cómo funciona toda esa manipulación.”

A pesar de ello, consideró que no hace falta censurar a quienes critican a su gobierno, pues ahora, “de inmediato, cada ciudadano puede contestar, con su face o twitter y dar su opinión.”

Tras volver a mencionar al periodista Carlos Loret, reiteró que “antes un servidor público que se atrevía a cuestionar a un periódico por una información falsa o a un programa de radio o a una televisora le iba re mal.

Porque le desataban campañas y no tenía cómo defenderse. Era ataque permanente hasta que lo destruían, políticamente. No se podía. Se abusaba del poder de la información porque había control absoluto. El ciudadano no tenía derecho a la réplica.”