“Tengo sentimientos”, justifica AMLO el saludo a la mamá de El Chapo, en Sinaloa

GMx

“No voy a hacer lo políticamente correcto, soy ortodoxo en estos casos. Siempre hago lo que me dicta mi conciencia. No soy un robot y tengo sentimientos.”

Esa fue parte de la explicación que brindó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para justificar el haber saludado de mano a la mamá de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, en una gira que tuvo por Badiraguato, Sinaloa.

Explicó que en la zona donde inauguró un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, se ubica el poblado La Tuna, lugar en donde vive la madre del capo de la droga preso en los Estados Unidos, Consuelo Loera Pérez.

“Nos terminan de explicar y bajamos, porque se ponen algunos controles.

Desde que paso, me manda decir (la mamá de Guzmán Loera) que quería hablar conmigo.

Me dijo el representante del gobierno federal que quería hablar ella conmigo. Termina el acto, me entregaron la carta, tiene firma, donde me dice que quiere ver a su hijo.”

López Obrador explicó que cuando ya venía de regreso del acto realizado tuvo que tomar la decisión de verla o no verla.

Furor en las redes porque #AMLO saluda a la mamá de #ElChapo en #Badiraguato #Sinaloa . Unos dicen que no lo pueden creer y otros que es estrategia, para que se hable de otra cosa. pic.twitter.com/AV3RNz0q46 — Gaceta Mexicana (@GacetaMexicana) March 30, 2020

Pudo haberse pasado de largo para evitar las críticas “de sus adversarios”, pero decidió detenerse.

“Pero no, cómo voy a dejar sin saludar a una anciana de más de 90 años, independientemente de quién es su hijo”, aseveró, además de indicar que a veces tiene que saludar a “delincuentes de cuello blanco” que ni siquiera han perdido su respetabilidad.

AMLO detalló que, en la carta entregada la señora pidió interceder para que ella pueda saludar a su hijo a quien no ve desde hace cinco años; él le dijo que hará la gestión, aunque mucho de ello depende de las autoridades de los Estados Unidos.

Esta sería la segunda carta entregada, pues la primera no tuvo el éxito que ella esperaba, aunque también se hicieron las gestiones ante las autoridades estadounidenses, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

CRITICA AL REFORMA

El Presidente de México ocupó gran parte de su conferencia mañanera para criticar a medios de comunicación, particularmente al diario Reforma, a quien acusó de “acoso” en sus giras.

Según AMLO este diario, al que volvió a calificar como fifí y vocero del conservadurismo, solo envía a los reporteros para ver en qué momento el comete un error.

Insistió en que algunos medios de comunicación nunca criticaron a personajes como Carlos Salinas ni los excesos cometidos.