Todo por hacer : La Feria

Sr. López

Tío Valentín era de Toluca y nunca fue afortunado, en nada. Atado a un trabajo de tres al cuarto, ganaba un sueldito de esos que da pena cobrar, pero murió su hermano mayor, viudo y sin hijos, y él peleó con uñas y dientes hasta quedarse con el abarrote que había hecho al fiambre el rico del barrio. Se dio la gran vida cinco o seis años, pero como no era afortunado en nada, quebró y cerró la tienda echando la culpa al muerto, que había dejado “muy enredadas las cosas”. Así se supo: no era mala suerte, era reverendamente tonto.

Hoy, hace tres años, Andrés Manuel López Obrador pronunció su discurso de toma del cargo. Las citas que siguen anotan entre paréntesis el número de párrafo del discurso.

(3) “… no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”. En hora buena hay cero cambios, seguimos siendo una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, a menos que él entienda otra cosa por régimen político.

(4) “… se acabará con la corrupción y con la impunidad…”. En octubre pasado, World Justice Project emitió la peor evaluación para México en ‘Ausencia de Corrupción’, lugar 135 de 138, arribita de Camerún, Camboya y el Congo.

(12) “… la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México… la economía ha crecido en 2 por ciento anual…” En su primer año, sin pandemia, la economía decreció -0.1%; en el segundo (con pandemia), bajó al -8.5; a septiembre de este tercer año Inegi reporta una recuperación del 6.1%, manteniendo la actividad económica en decrecimiento; la inflación llega al 7%.

(15) “… estamos extrayendo solo 1 millón 763 mil barriles diarios (de petróleo)”. Ahora producimos menos, según reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): un millón 646 mil barriles diarios a octubre de este tercer año de gobierno.

(28) “… hoy se constituye una comisión de la verdad… para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”. Padres de los 43 normalistas piden al gobierno de López Obrador, cumpla lo prometido sin más engaños (Proceso, 25 de septiembre de 2021). El Comité de la ONU alerta que desapariciones en México no son un fenómeno del pasado (Sinembargo, 26 de octubre de 2021)

(39) “Las elecciones serán limpias y libres…” Denuncian ante la OEA en Washington la intervención del crimen organizado y persecución política a opositores y medios de comunicación, en elecciones 2021 (El Sol de México). Estas elecciones podrían derivar en el afianzamiento o reacomodo territorial de grupos del crimen organizado (portal en español de la Deutsche Welle de Alemania). Ahora, a gobernar con la sombra del narco (Proceso, 15 de junio de 2021).

(42) “… que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país”. (44) “… ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso”. En los primeros 30 meses del gobierno actual, la deuda externa contratada con el Banco Mundial ha crecido 3 mil 855 millones de dólares (sin contar refinanciamientos); en los seis años de Peña Nieto, el total de deuda con el BM fue de 2 mil 331 mdd: revíselo usted en https://projects.bancomundial.org/es/projectsoperations/projectslist?countrycode_exact=MX).

(46) “Me comprometo y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos…” Según datos del Banco de México, en el tercer trimestre de 2021, se registra la peor fuga de capitales desde hace 40 años.

(48) “Vamos a impulsar proyectos productivos (…) queremos que la migración sea optativa, no obligatoria”. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, informa que en el periodo 2012-2018, el flujo de migrantes mexicanos a los EUA descendió un 49.2%; durante los años 2019, 2020 y primer semestre de 2021, el flujo migratorio se ha incrementado el 201.5% respecto del sexenio pasado (Big Data, 21 de octubre, 2021).

(60) “Iniciará de inmediato… y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos… ”. El 25 de noviembre pasado, el Presidente declaró en Zacatecas: “Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar o me dejo de llamar Andrés Manuel… les vamos a ganar a los refrescos y a las papitas”; sin comentarios.

(65) “Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos…” Salieron a las calles a protestar grupos de damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que provocó la caída de decenas de edificios y la muerte de 228 personas, señalan que la falta de transparencia y la corrupción ha marcado la reconstrucción (ABC de España y prensa nacional, 18 de noviembre de 2021).

(99) “También agradezco, por los lazos de historia, de cultura, que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España”. Ya luego le pidió que se disculpara con México… no es importante pero es deliciosamente revelador.

Ya ni mencionar que el candidato que repitió hasta el hartazgo que iba a regresar al ejército a los cuarteles, no solo los mantiene en las calles sino que les ha asignado otras tareas: control de puertos y aduanas; construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, de dos tramos del Tren Maya; remodelación de 32 hospitales; aparte, combate al huachicol, custodia de pipas y reparto de gas; vigilancia de fronteras para frenar la migración; apoyo a los programas Sembrando Vida y Apoyo a Jóvenes Construyendo el Futuro; distribución de fertilizantes, vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales… y próximamente, reparto de medicamentos.

Todos los compromisos los asumió el 1 de diciembre de 2018. Hay que entender su explicación: le dejaron un tiradero… bueno, sí, pero ese tiradero fue lo que dijo que iba a levantar y por eso 30 millones le dieron su voto. Ahora le queda la mitad del tiempo para todo, con todo por hacer.