Tras dos años de cierre, más de 48 mil personas acuden a Teotihuacán

Sin ceremonias ni rituales, pero con acceso restringido a las pirámides del Sol y la Luna, más de 48 mil de personas acudieron a la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán para presenciar la entrada de la primavera.

Provenientes de todo el país, miles de visitantes esperaron en diversos puntos de la calzada de los muertos a que dieran las 12 del día para levantar las manos y esperar la entrada de la primavera, aunque se estimaba que entraría a las 16:00 horas.

Juan Manuel Aguayo, originario de Puebla, y quien todos los años acude a la zona arqueológica, llegó después de dos años con la intención de poder realizar su ceremonia, pero le indicaron que por la pandemia, este año no podría realizarla.

El protocolo si cuenta con las medidas, ya que yo iba a hacer un ritual, traía yo me tambor traía mis cosas, para en este caso estar en la pirámide del sol, pero gracias a las medidas de seguridad no me dejaron pasar mis casas yo veo que esta muy bien”, añadió.

Muchos de los visitantes, comentaron que desde el inicio de la pandemia estuvieron al pendiente de que les permitieran el acceso en el equinoccio de primavera, pero ello no ocurrió, por lo que al enterarse de que estaría abierto este 2022, decidieron acudir.

Todos los años venimos a cargar de energía, pero ya después de dos años nos dejaron entrar, pero no nos dejaron subir a las pirámides”, apuntó Rubén Garcías, visitante proveniente de Querétaro.

El acceso se permitió cumpliendo con los protocolos de sanidad de contar con cubrebocas, colocarse gel antibacterial y checar su temperatura.

La gran decepción de los visitantes era que nos permitieran subir a las pirámides del sol y la luna, como en años anteriores.

Sólo podemos estar al pie de la pirámide, nos comentan las personas de seguridad que no podemos subir hasta la punta porque a pesar de que estamos en semáforo verde, el tema de contagios… como todos los vamos agarrando del barandal no podemos subir todos, porque aún así nos podemos contagiar”, compartió Lizbeth Marín, vecina del Estado de México.

De acuerdo con cifras oficiales la afluencia a las Pirámides de Teotihuacán fue de 48 mil 381 personas, este 20 de marzo.

Por: Excélsior