Tras firma de acuerdo, urge AMLO a OMS/OPS para comprar medicinas en el extranjero

El gobierno de México firmó un acuerdo con la OMS/OPS para iniciar un proceso de licitación para la compra de medicamentos e insumos médicos en el extranjero, una vez que fue aprobada la reforma a la Ley de Adquisiciones.

Tras la firma del convenio por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Cristian Morales, representante de la OPS/OMS, el mandatario mexicano hizo un llamado “respetuoso” a estos organismos para que apresuren la adquisición del primer lote de medicinas.

“Ya queremos tener las primeras entregas en México. Ya está el contrato, ya tenemos el dinero, ya se decidió tener la distribuidora. En tanto se lleva a cabo la compra de medicamentos terminamos de montar y de crear la distribuidora”, dijo AMLO, quien el jueves había anunciado que la distribución de las medicinas e insumos estará a cargo de David León Romero, actual titular de Protección Civil, quien dejará ese puesto.

Mientras el titular de Salud, Jorge Alcocer, estimó que los medicamentos serán para todas las enfermedades y se espera tener la primera compra a principios de 2021, López Obrador criticó que antes solamente unas 13 empresas se llevaban la mayoría de las compras de medicamentos.

El representante de la OMS/OPS aseguró durante su intervención en la mañanera que, las empresas mexicanas tendrán posibilidad de competir en igualdad de circunstancias con otras farmacéuticas internacionales.

Según la administración de la 4T, se pretende adquirir medicinas, insumos y equipo de calidad, a mejor precio.

LOS QUE SE FUERON

Sobre los funcionarios que han renunciado al cargo, el último de ellos, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el mandatario mexicano afirmó que solo unos pocos estaban en desacuerdo con los principios de la Cuarta Transformación.

“Los que se han ido, muy pocos, no están de acuerdo con el proyecto nuestro. Eran más partidarios con el modelo neoliberal y han hecho bien porque es honesto.

Hay una actitud sincera de decir: no estoy de acuerdo. Yo no creo en la austeridad republicana. No creo que el principal problema sea la corrupción”, afirmó.