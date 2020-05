Trump ataca a China; se dice decepcionado por la forma en que enfrentó al COVID-19

GMx

Donald Trump volvió a atacar a China y en esta ocasión dijo estar decepcionado por su fracaso para contender el COVID-19.

En una especie de amenaza, afirmó que el trabajo realizado por el gigante asiático en medio de la pandemia está enturbiando el acuerdo comercial entre su país y China.

El brote de coronavirus se originó en Wuhan, China, en diciembre y se estaba propagando en silencio mientras Washington y Pekín firmaban un acuerdo comercial de Fase 1 aclamado por el presidente republicano como un gran logro.

“Estoy muy decepcionado con China”, dijo el Presidente de Estados Unidos en una entrevista transmitida este jueves por la cadena Fox Business.

“Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo”, soltó el magnate.

Según el acuerdo de Fase 1 firmado en enero, Pekín se comprometió a comprar bienes y servicios estadounidenses por un valor adicional de al menos 200 mil millones de dólares durante dos años, mientras que Washington acordó reducir por etapas los aranceles sobre los productos chinos.

Un periódico estatal chino ha informado que algunos asesores del Gobierno de Pekín estaban instando a nuevas conversaciones, con la posibilidad de que se invalidara el acuerdo, pero Trump reiteró que no está interesado en renegociar.

