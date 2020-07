Trump mandó a llamar a Obrador: La Columna

José Cruz Delgado

Al igual que el Emperador Andrés Manuel López Obrador, el senador morenista (que no está afiliado) peca de soberbio y arrogante, pero son sus principales cualidades principales, además de prometer y nunca cumplir.

Aún no empieza el proceso electoral y se siente ganador de la gubernatura del estado de Michoacán, bueno habla y actúa como tal, hasta ese grado es su soberbia y cada día aumenta más su ego, igualito que López Obrador, pues en días pasados realizó una conferencia de prensa y dijo que los resultados de diversas encuestas sobre la preferencia electoral “si hacemos la suma matemática, ni aun así alcanzan a Morena, yo estoy en un empate técnico con Morena que trae 3-4 puntos arriba y yo 28, 29 y 30 puntos arriba. En los careos que vaya con cualesquiera, estoy casi al 3×1 sobre los demás y la tendencia puede seguirse manteniendo, puede incluso hasta crecer en la campaña”.

Para que se dé cuenta amable lector, si eso es ahorita, que será si llegase al gobierno michoacano, sería de verdad una maldición, aparte de la que ya se tiene con la maldita Cuarta Transformación (4T), pero se va a llegar un gran chasco, pues los michoacanos ya le han dicho no a las dos veces que ha sido candidato, pero cree que con el apoyo de su “amito” el Emperador lo va a lograr.

Según él, todos los días ve gente que la gente que está formando oficinas con casas de enlace de atención ciudadana, y dice que no les paga, bueno todo mundo sabe lo avaro que es, así que no es de extrañarse el que no pague nada.

Bueno tan se siente ya el gobernador que está pensando en llevar a juicio a gente que le hizo daño a la entidad como el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en la entidad, Alfredo Castillo Cervantes.

¿Estará bien de sus facultades mentales? ¿Acaso ya le pegó la locura su “amito?

Y hablando del “amito” (López Obrador) de los morenos, ¿Sería invitado o lo mandó llamar el pelos rojos Donald Trump, pues nomás dijo que lo invitaría y de inmediato aceptó, bueno, más bien sólo le tronó los dedos una vez y listo, a ver, por qué no mandó su Vice-presidente, el Carnal Marcelo, ha verdad, así es el miedo que le tiene.

Y lo que digo tiene sustento porque el entonces Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, ha reprobado desde el inicio la nueva política migratoria instaurada por el presidente López Obrador, y vaya que él sabe de qué habla, sabe del tema y tiene calidad moral

El legislador ha dicho que el gobierno de AMLO sólo finge atender a los migrantes centroamericanos para ‘quedar bien’ con Trump.Y tiene razón, bastó que le dijera el pelos rojos que frenara las caravanas de centroamericanos para instalar un mudo de la Guardia Nacional en el sur del país para impedir su paso, luego de llamaros hermanos y decir que eran bienvenidos. El maldito Trump tuvo razón, México está pagando el muro, bueno no, nosotros.

Así que hay mucha razón en decir que va a llegar con la cabeza gacha, como dicen en mi tierra, pero sus voceros van a decir que se trataron temas “importantísimos” como el Tec-Mec y que fue un éxito el tema migratorio, aquí sí va a regresar con la frente en alto para mentirle a los mexicanos como es su costumbre.

VICTOR SILVA RUMBO A LA CANDIDATURA POR MICHOACÁN…

Ya lo habíamos comentado que el mejor perfil del Partido Revolucionario Institucional para el gobierno de Michoacán es Víctor Silva Tejeda y no me equivoqué, pues todas las encuestas lo ubican como el mejor, así que, guardado las formas, ya anda en la precampaña y al saber la noticia, miles de seguidores se están adhiriendo en su proyecto y no hay quien lo pare.

Mire usted, apenas el viernes dejó la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde por cierto, hizo un magnífico papel durante su gestión que y fue reconocido como de los mejores presidentes del país, y de inmediato empezó a trabajar en su proyecto “Vamos Michoacán”, de inmediato, militantes y simpatizantes del tricolor aplaudieron su decisión, incluso, hasta de otros partidos simpatizan con él.

Pues las cosas las cosas se están calentando rumbo a la gubernatura del estado de Michoacán, pues resulta que los michoacanos opinan que Víctor Silva Tejeda sería el mejor candidato al gobierno estatal.

Tejeda tiene un 57 por ciento de las preferencias de la militancia del PRI, pues hay que recordar que ha trabajado muy fuerte, día con día, ha hecho un trabajo muy intenso con la militancia y liderazgos siguiendo los lineamientos del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, además, se ha caracterizado porque es un tipo conciliador, sobre todo honesto, honestidad que nadie pone en duda y es admirado, incluso por la gente de otros partidos por su carisma u liderazgo y sus bonos siguen creciendo y cada día que pase su popularidad irá en aumento.

Silva Tejeda, el priista que tiene mayor respaldo para la gubernatura del estado por parte de su partido, según diversas mediciones que han surgido.

JESÚS HERNÁNDEZ PEÑA NUEVO JERARCA DEL PRI EN MICHOACÁN…

Y hablando del tricolor, Jesús Hernández Peña es el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal, quien por cierto, reconoció que “el tricolor se alejó de la sociedad y desatendió sus necesidades y causas y no fuimos incapaces de darnos cuenta de la profunda crisis partidista en la que caímos y la ciudadanía nos dio la espalda, y eso tenemos que aceptarlo y corregirlo”, dijo.

“Somos el partido histórico de la sociedad mexicana, el PRI se fundó en una idea de justicia y bienestar, y hoy tenemos que retomar nuestros principios para proponer un futuro con capacidad de gobierno y de la mano de sociedad.”

“Como ha sido siempre, para ser priista no hace falta ser militante, cabemos todos los mexicanos, mujeres y jóvenes de todos los lugares“, apuntó el dirigente del tricolor en la entidad.

Reconoció que los errores y desvíos de personajes que usaron al PRI para desde el poder servirse de él y traicionar al propio partido y a la sociedad, por lo que dijo “reconocemos que fallamos, pero hoy construiremos las estructuras y los controles para impedir que esto vuelva a pasar”.

“Vamos a dejar de ser un partido electorero, de marketing, eso vale para los otros partidos, para nosotros no. Debemos ser representantes permanentes de los sectores mayoritarios del país, trabajar permanentemente con ellos y conducirlos en sus dificultades y en las crisis como la actual” apuntó.

Por cierto, Hernández Peña debe cuidarse de los zopilotes advenedizos porque ya andan rondando a su lado, esos que sacan la cabeza sólo cuando hay elecciones y ya están empezando a frotarse las manos para repartirse el pastel como si lo merecieran tanto, vergüenza les habría de dar decirse priistas.

Y bueno a ver si ahora hay relevo de los sectores, al me nos en la CNC y CNOP, esta última organización que ya es un fantasma y que sólo ha servido para buscar posiciones políticas pero nada ha hecho por la gente, se alejó de ella, de las causas populares, por eso se extraña a Don Alfredo Nateras o Juan Ramos. Verdaderos dirigentes no monigotes como la que supuestamente está al frente de dicha agrupación que ya nadie sabe qué es eso y tampoco no se rodeé de zopilotes oportunistas que están al asecho a ver qué cae.

Por cierto, conozco a Jesús Hernández Peña desde hace muchos años, desde que estábamos en las juventudes del PRI, junto Raymundo Arreola Ortega, actual alcalde de Nueva Italia, es un buen líder y sin duda hará un magnífico papel al frente del tricolor, pero, como dije, que se cuide de los zopilotes.