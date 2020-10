Trump se burló y minimizó el COVID_19 y ahora ha dado positivo

GMx

Tras minimizar el COVID_19 y hasta burlarse del uso del cubrebocas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio positivo a la enfermedad que ha matado a más de un millón de personas en el mundo.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”, escribió en Twitter, en referencia a que también su esposa Melania, es positiva.

El mandatario estadounidense ya había anunciado que iniciaría una cuarentena debido a que Hope Hicks, su colaboradora cercana, dio positivo al patógeno.

Hicks viajó con Trump a bordo del Air Force One durante el debate presidencial en Cleveland el martes y luego a un mitin en Minnesota el miércoles. Se sentía mal en Minnesota y la pusieron en cuarentena a bordo del avión presidencial de camino a casa.

Las personas pidieron no ser identificadas porque la infección de Hicks no se había anunciado públicamente hasta una entrevista que ofreció Trump. Los mensajes que se le dejaron a Hicks no fueron devueltos de inmediato.

Hicks es la última persona en la órbita de Trump en contraer el virus, que ha infectado a más de 7.2 millones de estadounidenses y ha matado a más de 200 mil.

Apenas el martes, el día del debate, Donald Trump se burló de su rival en la elección presidencial, Joe Biden, por el uso del cubrebocas.

A pesar de ello, Biden y otros personajes políticos, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le desearon pronta recuperación.

(Con información de El Financiero)