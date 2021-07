“Tunde” AMLO a quienes no quieren regreso a clases presenciales

GMx

“Hay una postura de que no haya clases. No sé si consciente o inconscientemente. Por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales.

Vi hace dos o tres días una encuesta. Claro hay que ver la veracidad, donde la mayoría dice no al regreso a clases, qué es eso.”

Así cuestionó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quienes difieren con él respecto de la necesidad de volver a clases presenciales el próximo 30 de agosto, por temor a la pandemia del COVID19.

—Argumentan, falta de vacunas para los menores, señaló una reportera

—Pero es en todo el mundo. Aceptando sin conceder, que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunando los niños. México y Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas.

Yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría no esté pensando en regresar.

Es indispensable regresar a clases presenciales, por el bien de la educación, de los padres, de los niños, por el bien de todos.

“Vamos todos a limpiarlas, y que los gobiernos municipales destinen recursos, y los gobiernos estatales y lo va hacer el gobierno federal; por qué porque es una labor fundamental. Es la educación.

O qué, vamos a estar hablando de la importancia de la educación por el puro rollo. Y no vamos a actuar de manera consecuente”, manifestó en su conferencia mañanera de este jueves.

La semana que viene va estar aquí la maestra Delfina, porque hicieron preguntas sobre educación en pequeñas comunidades. Van a estar aquí los responsables de programas de educación para comunidades apartadas, adelantó.

Aprovecho para hacer un llamado a los maestros y al sindicato, porque necesitamos avanzar, dijo.

A LA TIERRA DE EL CHAPO

Tras ser preguntado de nuevo sobre su visita en las próximas horas a Badiraguato, Sinaloa, la zona donde nació Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, criticó al diario El País, quien se ha referido a este tema.

“… quiero que vean la nota de ayer de El País. Es un periódico de España que forma parte, es una empresa. Prisa y tienen mucha influencia política. Antes eran los más influyentes en México. Hacían hasta libros de texto.

Protegen a las empresas españolas que hacen negocios en México. Y muchas de estas empresas abusaron con ese tipo de negocios. Entonces ahora el país tiene molestia con nosotros, porque ya no es lo mismo y El País es dueño mayoritario de la W, la radiodifusora. Que fue durante mucho tiempo, escuchada en el país. Y Televisa vendió las acciones a este grupo Prisa.”