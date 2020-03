Un cuarto de siglo y la gente aún adora a Selena Quintanilla

GMx

La mexico-americana, Selena Quintanilla Pérez fue asesinada hace 25 años por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, y en plena contingencia sanitaria por el COVID-19 es tendencia en redes sociales.

A la intérprete de éxitos como “Como la Flor” se le recuerda porque tenía tremendo talento para abordar diversos géneros musicales como la cumbia, el pop, el tex mex y hasta mariachi.

Aquel 31 de marzo de 1995 fue apagada la vida de “La Reina del Tex-Mex”, quien tenía una infinita carrera por delante, quizá llena de éxitos y triunfos, pues además tenía un gran carisma para moverse en el escenario.

La historia y legado de Selena comienza durante la juventud de su padre Abraham Quintanilla Jr., quien a finales de la década de 1950 formó parte del trío vocal The Dinos, indica el portal Telediario Monterrey, para recordar a la cantante, quien es tendencia en redes.

Selena, su hija más pequeña, demostró tener dotes para el canto y mostró su interés en la música, lo que llevó a Abraham a formar una nueva agrupación, ahora con sus hijos A.B. Quintanilla III y Suzette, a la que decidió llamar Los Dinos.

El trío de niños se presentaba en ferias de pueblo por todo Texas, donde no fueron bien recibidos debido a que la música texana era liderada por hombres, lo que le valió innumerables críticas a la vocalista.

Como agrupación, Selena y los Dinos lanzaron siete álbumes con algunas disqueras pequeñas: Selena y los Dinos, New Girl in Town, Alpha, Muñequito de trapo, And the winner is…, Preciosa y Dulce amor, todos en el género texano, sin embargo, se incluyeron algunos cóvers a canciones de Juan Gabriel, y de hecho, tuvieron dos sencillos en inglés, las baladas “A Million To One” y “Always Mine”.

El éxito masivo llegó en 1992 tras el lanzamiento del álbum Entre a mi mundo, el cual incluyó el tema “Como la Flor”, una cumbia que se convertiría en la canción firma de Selena, pues fue la primera en llegar al número uno en las radiodifusoras locales y alcanzó el número cuatro en la lista de los Estados Unidos de América Regional Mexican Airplay.

Ha pasado un cuarto de siglo y la gente la sigue recordando como si se hubiese ido ayer.