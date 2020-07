Una serie de Netflix se queda “fresa” delante del caso Lozoya, dice AMLO quien cita columnas de Loret, en su mañanera

GMx

A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió de nuevo contra el período neoliberal y la corrupción que imperó, al grado de retomar dos columnas publicadas por el periodista, Carlos Loret de Mola, dijo que él no es partidario de castigar a los expresidentes mexicanos.

Reiteró que, en todo caso, sería el pueblo, mediante una consulta popular, quien tomaría la decisión de iniciar un proceso sancionador contra los exmandatarios, entre ellos Enrique Peña Nieto.

Insistió en que tampoco será tapadera y no podría detener una investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque es partidario de mirar hacia adelante.

Durante la conferencia matutina en la que pidió poner “en pantalla” dos columnas publicadas por el periodista Carlos Loret, uno de sus principales críticos, AMLO reiteró que para él es más importante “exhibir” y estigmatizar la corrupción.

“Aquí son dos cuando menos, dos sexenios, porque no sólo es el caso de la Reforma Energética, es lo de Odebrecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón; o sea, son procesos que se complementan. Entonces todos.

Ya conocen también mi postura en el caso de los expresidentes, ya lo he dado a conocer desde que tomé posesión, dije que sólo si el pueblo lo demandaba, lo decidía a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial, esto corresponde a la fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie, no es mi fuerte la venganza, no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera.”

Comparó de nuevo lo que, dijo, ocurría antes: se le llamaba ladrón a quien se robaba una gallina, un pavo, ropa en los tendederos, pero no a los delincuentes de cuello blanco.

Festejó, otra vez, que con el regreso de Emilio Lozoya se esté conociendo la verdad respecto a la aprobación de la Reforma Energética, la cual habría implicado sobornos.

“… tiene tantas implicaciones este asunto que una serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, en comparación de esto, porque el escándalo mundial”.