UNAM no se detuvo un solo día; el regreso a aulas, en semáforo verde

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la presencia física de la comunidad crecerá, junto con las medidas sanitarias, y el regreso a las aulas se intensificará cuando el semáforo epidemiológico por COVID-19 pase a color verde.

A través de un comunicado, la UNAM explicó, a través de cinco puntos, el proceso para el regreso a clases presenciales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las universidades y escuelas en México que todavía no han regresado a clases presenciales.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que, el no regresar a clases cuando maestros y alumnos están vacunados, significa un atraso en la educación.

¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿Por qué no las universidades no regresan a clases o escuelas públicas que no están regresando a clases? ¿Por qué razón?”, cuestionó el presidente.

“¿Están muy cómodos para quien está recibiendo du dinero y está en su casa y no corren ningún riesgo?, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos, o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?”, afirmó.

El mandatario mexicano hizo un llamado a las autoridades de universidades y sindicatos de maestros a reconsiderar las clases a distancia para reencontrarse de nueva cuenta en las aulas lo más pronto posible, luego de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Es un llamado a los sindicatos también a las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias, y también a los estudiantes. Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas, es un llamado respetuoso porque nos hace falta, es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet, llámense como se llamen”, agregó.

