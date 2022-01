Uso de corticoides aumenta riesgo de muerte en hospitalizados por covid

Una nueva investigación retrospectiva basada en datos de 14 mil 973 pacientes analizados del Registro clínico SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha concluido que los pacientes bajo tratamiento crónico con corticoides de forma previa al ingreso hospitalario por covid-19 tuvieron peor pronóstico durante la hospitalización.

Así lo demuestra el estudio español que publican médicos internistas de la Sociedad Española de Médicos Internistas (SEMI) en la revista científica ‘International Journal of Infectious Diseases’, bajo el título ‘Influence of chronic use of corticosteroids and calcineurin inhibitors on covid-19 clinical outcomes: analysis of a nationwide registry’.

En el estudio se evaluaron 14 mil 973 pacientes, de los que 868 (5.8%) fueron considerados pacientes inmunosuprimidos y 14 mil 105 (94,2%) no lo fueron. Entre los pacientes inmunosuprimidos, 654 pacientes tenían antecedentes de enfermedad inflamatoria inmunomediada (4.36% en total) y 214 eran receptores de trasplante de órgano sólido (1.42% en total, con 151, 32, 16 y 15 sometidos a trasplante de riñón, hígado, pulmón y corazón, respectivamente). En el estudio no se incluyeron pacientes con cáncer.

Hubo 1 mil 243 prescripciones de medicamentos inmunosupresores entre los 868 pacientes inmunosuprimidos. Los tratamientos más frecuentes fueron los glucocorticoides (593 pacientes, 68.3%), seguidos de antimetabolitos como micofenolato, azatioprina y metotrexato (369 pacientes, 42.5%), inhibidores de la calcineurina (155 pacientes, 17.9%) e inhibidores de m-TOR (65 pacientes).

En general, la edad media fue de 69 años y 8 mil 460 pacientes (56.5%) eran hombres. La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 19.1% (2 mil 857 muertes). Entre los tratamientos específicos de inmunosupresores crónicos, solo el uso de corticoides al ingreso se asoció con mayor mortalidad.

Después de ajustar por el uso crónico de glucocorticoides al ingreso en el análisis de supervivencia, el estudio muestra que los receptores de trasplante de órgano sólido presentaron mayor riesgo de mortalidad, mientras que los pacientes con enfermedad inflamatoria inmunomediada tenían un riesgo similar al de la población general sin inmunosupresión.

TRATAMIENTO CRÓNICO CON CORTICOIDES SISTÉMICOS

Además, los pacientes en tratamiento crónico con corticoides antes del ingreso hospitalario por covid-19 presentaron más complicaciones intrahospitalarias, como Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) grave, sepsis, shock séptico, insuficiencia renal aguda y Síndrome de Disfunción Multiorgánica. Finalmente, el tratamiento crónico con corticoides sistémicos también se asoció con peores resultados entre los receptores de órgano de trasplante sólido.

Sin embargo, el tratamiento crónico con inhibidores de la calcineurina antes del ingreso hospitalario no se asoció con peores resultados. En particular, la mayoría de los pacientes a terapia con esta medicación eran receptores de órgano de trasplante sólido.

Los investigadores destacan que «las terapias inmunosupresoras forman un grupo heterogéneo de fármacos con diferentes perfiles de riesgo de covid-19 grave y muerte» y que «mientras que los corticoides presentan un beneficio bien establecido durante la fase inflamatoria de la covid-19, el tratamiento crónico con glucocorticoides en el momento del ingreso conlleva un riesgo especial de covid-19 grave, complicaciones y muerte».

En cualquier caso, precisan que «se necesitan más estudios para aclarar el perfil de covid-19 en diferentes pacientes inmunosuprimidos y la influencia de fármacos inmunosupresores específicos en sus resultados».

Por: Excélsior