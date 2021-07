Va AMLO por recorte al INE y a los partidos políticos; también reforma a la GN

GMx

En gira por Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que solo le queda impulsar en su sexenio tres reformas a la Constitución Mexicana, entre las que destacan la electoral.

Afirmó que esta modificación constitucional en materia electoral permitiría “acabar con el fraude electoral”; sin embargo, también pasa abaratar el costo de los comicios.

“Costaron estas elecciones 20 mil millones de pesos. No todo es INE, la mitad tienen que ver con los partidos.

Eso lo voy a proponer, no va estar fácil, pero a mí me interesa y me importa mucho que estas cosas se planteen”, manifestó en su conferencia mañanera de este lunes.

Otra de las reformas que impulsará AMLO consiste en que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, lo que evitaría, según su punto de vista, que no se corrompa, como pasó con la Policía Federal.

Obrador, quien reiteró que la oposición quería tener mayoría en la Cámara de Diputados para recortar los programas sociales, presumió, con todo y veda electoral por la consulta popular, que su gobierno inició gastando 152 mil millones de pesos en la pensión para adultos mayores y terminará en 370 mil millones.

La tercera reforma constitucional de AMLO consiste en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir, “que se dé preferencia de despacho a las hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas y ciclos combinados de la CFE y en tercer término la energía solar y fotovoltaica de privados.”