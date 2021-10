Venta de niñas en Guerrero es excepcional y no una costumbre: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la venta de niñas en comunidades de usos y costumbres en la sierra de Guerrero es excepcional y no una costumbre generalizada.

La venta de niñas en Guerrero a cambio de dinero y artículos en especie ha sido documentada como una situación tolerada por usos y costumbres de comunidades indígenas.

«No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales morales, espirituales, eso puede ser la excepción pero no es la regla, ¿que acaso entonces la prostitución esta nada más con los pobres?.

«Toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie. Es muy enajenante el manejo de la información para distorsionar las cosas», afirmó López Obrador.

Afirmó que el tema ha sido magnificado por parte de los medios de comunicación.

López Obrador concluyó su gira de tres días por Guerrero durante la que visitó la zona de la alta montaña, donde las comunidades se encuentran entre las más marginadas del país.

En esas zonas es donde se registra la venta de niñas por parte de sus familias.

La secretaria de cultura, Alejandra Frausto, reconoció que una de las estrategias para combatir el embarazo infantil en la entidad será mediante la creación de orquestas musicales.

Por: Excélsior