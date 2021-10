Vicente Fernández no será desconectado, afirma Gustavo Adolfo Infante

Hoy por la mañana se dio a conocer que Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, había pedido a los doctores desconectar al Charro de Huentitán.

En el programa que conduce Flor Rubio, el reportero de espectáculos Gabriel Cuevas le dijo a la periodista que una fuente cercana al hospital le informó que Doña Cuquita así lo deseaba para ya no ver sufrir más a ‘Chente’ Fernández.

Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron. Entre los doctores ya no esperan nada más por Don Vicente porque ya no puede respirar”

Luego de no presentar notables mejorías, Doña Cuquita habría hablado con sus hijos para hablar sobre el futuro de Don Vicente, afirmó.

«En lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos… De hecho, me contó (la fuente) que Doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren”.

Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que la información dada a conocer es incorrecta.

Yo he estado en contacto con médicos de allá de Guadalajara, que en lo absoluto, que jamás, hasta se enojaron conmigo. Me dijeron: ‘Gustavo, eso no es cierto’. Estaba hablando con Vicente Fernández Jr y dijo que era una nota sin fundamento”.

Si bien la más afectada por todo ha sido Doña Cuquita, ella no tiene ningún interés o intención de desconectar al Charro de Huentitán, aseguró en el programa De Primera Mano.

Poco a poco va mejorando, que hay una mejoría, muy ligera, que ya Vicente con los ojos pide las cosas, pero que ya mueve las manos, entonces sé que todos quisiéramos ver a Vicente de pie, pero calma. Lo queremos vivo, lo queremos aquí”.

Por: Excélsior