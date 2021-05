Vitacilina: La Feria

SR. LÓPEZ

Agencia Éjele.- México, mayo 28 de 2021. La más importante empresa mexicana productora de espectáculos de teatro, conciertos, eventos culturales y deportivos, la ‘Macuspana Transformer, S.A. de R.L.’, este viernes a las siete en punto de la mañana, en conferencia ante representantes de la prensa especializada, anunció su ambicioso programa de actividades para el trienio 2022-2024, que comenzará en junio de 2021 y se presentará tanto en el Palacio de los Virreyes, lugar de sus más sonados éxitos en la capital del país, como en giras que recorrerán toda la república, como ya es tradición de 15 años de esta compañía conocida por el gran público como ‘La Popular’.

A pregunta expresa de los reporteros sobre los insistentes rumores de que presentarían de nueva cuenta una selección de sus mayores triunfos de la temporada 2018-2021, confirmaron oficialmente que así lo harán a petición del público. Dada la insistencia de los presentes, mencionaron algunos de ellos:

La aclamada cantata “Democracia Tropical”, improvisación sin partitura, para tenor mudo y soprano afónica, con acompañamiento de piano sin teclas, de la autoría del maestro Andrés Manuel López Obrador (ganador de varios premios Grammy que como se sabe, se negó a otorgarle la ‘mafia de la música’). Se informó que como ya es costumbre, el Maestro hará de tenor, soprano y pianista.

Por supuesto se repetirá la exposición de arte moderno titulada “Consultas populares y legalidad”, art nacó y mentirosismo abstracto; esculturas de espuma de jabón sobre hamaca; lienzos y bocetos realizados a chancla pata de gallo, saliva y tinta invisible, técnica mixta. Garantiza la empresa que todas las obras que se exhibirán, serán creaciones originales del Primer Pintor de México, Andrés Manuel López Obrador, creador de la corriente narcisista «humanismo sin humanos”. Todas las obras serán rifadas entre el público asistente, ante interventor de la Secretaría de Gobernación y Notario Público, para su posterior venta.

Entre los reporteros de la fuente se escuchó una exclamación de alegría cuando se anunció la tan ovacionada conferencia sin orador, “Estado de Derecho”; basada en el texto oral del catedrático Andrés Manuel López Obrador, autor de numerosas obras entre las que destaca el tratado sobre consultas populares “Por mis calzones”. Localidades agotadas.

También se anunció la repuesta en escena de la ópera amistosa el ‘Fin de la Corrupción’, música y libreto de Andrés Manuel López Obrador. Esta obra es conocida en general por el nombre de su más gustada aria “Para qué son los amigos”, que será interpretada a señas por la primerísima soprano Irma Eréndira Sandovalini, lo que desmiente los rumores de su inminente separación de la Compañía Tabasqueña de Ópera Bufa; se confirmó la participación del tenor Emilio Lozoya, “El Canario”, recientemente llegado de su triunfal gira por Europa y del bajo profundo Santiago Nieto, quien tendrá la responsabilidad de interpretar la siempre divertida aria “La auditoría é mobile”. Gran orquesta sinfónica de sordos, bajo la conducción de director ciego. Escenografía a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Vestuario diseñado por Andrés Manuel López Obrador. Director escénico, Andrés Manuel López Obrador. Gran coro “Aportaciones”, dirigido por el maestro Pío López Obrador. Entrada gratis, se sugiere reservar con anticipación. Pago por aplausos.

Muchas otras obras y trabajos serán presentados de entre el variado repertorio de la ‘Macuspana Transformer, S.A. de R.L.’, por supuesto no faltarán algunas de sus más exitosas obras de teatro, todas escritas por el dramaturgo de México, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas “La realidad sospechosa”; “El complot”; “Campañas borrascosas”; el infaltable monólogo “Bandera Guinda”, consagración como primer actor de Andrés Manuel López Obrador; “El Celestino” (obra dramática basada en la biografía no autorizada de Manuel Bartlett); “Los empeños de una casa” (adaptación del sainete “La subasta o nos robaron lo robado”); “San Andrés y las trampas de la fe”; “El burlador del trópico y convidado de piedra” (muy esperada con Andrés Manuel López Obrador en el papel de don Juan); “La tragedia de López” en la que el protagonista recita aquello de “Prolongársela o reelegirse, he ahí el dilema”; y sin duda, a exigencia casi violenta del público: “La vida inútil de ya sabes quién”, con el famosísimo monólogo en que el principal intérprete (Andrés Manuel López Obrador), recita estremeciendo al público: “¿Qué favor le debo al INE por decir que había ganado, si de niño fui priista, si de grande perredista, si de candidato derrotado y de presidente enredado, qué favor le debo a nadie por haber votado?”, que a petición de él mismo y gusto del público ausente, ha llegado a repetir hasta 15 veces, aplaudiéndose a rabiar.

Se presentará una semana del Cine Mexicano Transformador; está confirmada la proyección de “Nosotros los pobres” (drama de chairos contra fifís); “Mi palabra es la ley” (comedia tropical); “Andrés contra los empresarios vampiro”; “Ahí está el detalle” (tragicomedia presupuestal); “Vámonos con Andrés Manuel (cinta épica de los tiempos de la cuarta transformación); “Tamalitos de chipilín” (comedia musical de enredos); y “Las ficheras” (guión adaptado de “La vida difícil de una candidata fácil”).

Los representantes de la ‘Macuspana Transformer, S.A. de R.L.’, negaron que esté prohibida la proyección de la película “La sombra del caudillo” (adaptación actualizada de la novela de Martín Luis Guzmán), y afirmaron que no existe tal cinta ni esa novela.

Por confirmarse está una temporada única del no muy conocido coro “Los floreros”, integrado por miembros del gabinete, dirigido por la maestra Olga Sánchez Cordero.

Al término de la conferencia, entre los reporteros se comentó que hay una gran obra de masas (un ‘performance’ modelo plantón de Reforma), que ya se ensaya para ser escenificada a partir del 7 de junio, se dice que se llama “El gran escape”. Recomendaron Vitacilina.