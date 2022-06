“Ya soy una corcholata reconocida”, presume Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard reafirmó este domingo su intención participar por la candidatura de Morena a la Presidencia de México en 2024.

Hubo mucha especulación sobre si es un destape. A mí el Presidente ya me destapó 5 veces en las mañaneras. Entonces ya me pueden considerar que estoy destapado. Ya soy una corcholata reconocida. No es un evento para decir algo que todos sabemos”, expresó Ebrard Casaubón en el Encuentro de Diputados Locales y Regidores de Jalisco en Expo Guadalajara.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores presumió que aventaja en las encuestas y pidió la ayuda de los simpatizantes para que se concrete su candidatura en dos años.

No es campaña. Respetamos la ley, pero les aviso que vamos a estar recorriendo el país”, expresó el funcionario federal.

El canciller mexicano dejó en claro que no dejará de lado su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con información de López-Dóriga Digital