Ya van más de 146 mil niños de 5 a 11 años vacunados contra covid-19

En sólo dos días México ya suma 146 mil 699 niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad que han sido vacunados contra covid-19, informó el subsecretario de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell.

En conferencia, el funcionario federal informó que este número de menores son de 11 estados del país: Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Tlaxcala.

Fue una experiencia muy positiva, una gran colaboración de padres, madres, abuelas, abuelos, familiares en general de la comunidad. Vemos nuevamente los gestos de solidaridad que tuvo como cuando se vacunó a adultos mayores”, destacó.

Reiteró que de acuerdo con la recomendación técnica, la aplicación de la segunda dosis de Pfizer/BioNTech debe ser de 4 a 8 semanas (de 1 a dos meses) después de la primera; no obstante, aclaró que la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la vacuna es mejor esperar hasta 8 semanas.

“Es mejor esperar hasta el punto máximo del intervalo, ocho semanas, porque se ha encontrado que eso confiere un mayor grado de protección, de eficacia, en la protección contra covid-19.

López-Gatell informó también que este miércoles llegará un nuevo embarque con 1.2 millones de vacunas pediátricas de Pfizer/BioNTech, mientras que el jueves habrá otro arribo de 789 mil.

Llamó a la población a continuar con la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad y también llamó a aplicar la segunda dosis de quienes tienen entre 12 y 14 años.

“La recomendación a familias: no deje de vacunar a sus hijos, ya está la vacuna, está la capacidad de hacerlo, no deje de vacunarlos. No olvide la segunda dosis para los de 12 a 14 años”, dijo.

El registro para la vacunación de los más de 15 millones de niñas y niños de 5 a 11 años se puede llevar a cabo en la siguiente página web: https://mivacuna.salud.gob.mx.

Y SIGUEN AL ALZA LOS CONTAGIOS

López-Gatell informó que la nueva ola de SARS-CoV-2 suma nueve semanas con un incremento de los contagios en el país.

Explicó que, en el caso de las camas generales ha habido un incremento de 4 a 6 por ciento en su ocupación, mientras en el caso de las camas con ventilador el aumento pasó de 1 a 2 por ciento.

Además aclaró que la pandemia no ha impacto de manera fuerte en lo que respecta a la mortalidad.

“Las defunciones, tampoco tiene un gran impacto esta ola sobre la mortalidad y aumentaron en de un promedio de 5 a 7 diarias en las últimas semanas”, comentó.