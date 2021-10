YosStop abre nueva cuenta de Instagram para dar voz a mujeres encarceladas

La youtuber conocida como YosStop abrió una nueva cuenta de Instagram para darle voz a las mujeres que se encuentran en la cárcel.

Desde su estancia en Santa Martha Acatitla, señalada por posesión de pornografía infantil, la también influencer ha reflexionado sobre sí misma y sus acciones, según ha contado en varias cartas escritas a mano y publicadas por su novio en Instagram.

La nueva cuenta de YosStop en Instagram se llama Una mujer en la cárcel y tiene como objetivo publicar reflexiones de mujeres encarceladas.

De acuerdo con la youtuber deben de haber cosas peores que estar en la cárcel “que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”.

Pero al considerar ella que estar recluida es lo peor que le ha pasado, más que la muerte de su padre, “quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel”.

YosStop ha permanecido en Santa Martha Acatitla más de tres meses, tiempo durante el cual, asegura, la ven más delgada y ha perdido la fuerza que había ganado con ejercicio.

Sin embargo, dice mantener su flexibilidad gracias a la yoga que sigue practicando. También ha señalado que aprendió a hacer manualidades con rafia, y ha leído numerosos libros.

