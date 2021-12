Zaldívar y AMLO se “apapachan”: ya no hay corrupción en el Poder Judicial, presume ministro

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que cumplió con uno de los propósitos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al poner fin a la corrupción y al nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al rendir su tercer informe ante el Pleno del máximo tribunal del país, el ministro señaló que el hablar de corrupción dentro del PJF incomodaba; sin embargo, resaltó que era una situación que debía exponerse públicamente.

“Hace algunos años dije, en este mismo recinto, que el Poder Judicial Federal enfrentaba un importante problema de corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos; y hoy, esta afirmación todavía incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas, que pertenecen al pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa”, comenzó por decir.

Sin embargo, dicha situación ha cambiado por lo que Zaldívar Lelo de Larrea celebró el fin de la “corrupción institucionalizada” y el tráfico de influencias que imperaban en regímenes anteriores en el PJF.

“De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro. Se ha generado un cambio de comportamiento porque ya no existen cúpulas que cobijen los esquemas de corrupción”, expuso.

Asimismo, el ministro presidente destacó que durante su gestión logró romper “las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial y se han desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores”.

Por: Radioformula