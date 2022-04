A partir de este jueves, concluye difusión de Revocación de Mandato

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que a partir del este jueves 7 de abril, concluirá la difusión en radio y televisión del proceso de Revocación de Mandato y continuará con la publicación por todos los medios de comunicación social de la información necesaria para garantizar el ejercicio del derecho de participación ciudadana en dicho proceso.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que se tenga que aprobar este proyecto de acuerdo, pero “se acatará la ley aunque no tenga sentido la ley” que establece una serie de prohibiciones, “que es absurda, porque durante tres días no se va a promover un ejercicio de participación ciudadana”.

Hizo votos porque sea producto de “un trabajo legislativo precipitado y no una trampa a la autoridad electoral impidiéndole la promoción para después reclamarle públicamente, como hemos venido viendo, de manera falaz, mentirosa y tan sistemática que no puedo no pensar que es hasta dolosa, de que este Instituto no está promoviendo el ejercicio”.

Festejó la discusión, pues sirve para aclarar a la ciudadanía que el INE no va a poder promover en estos días la Revocación porque lo decidieron los legisladores. “Quien diga que el Instituto no está promoviendo, está mintiendo” y mencionó que hasta el momento, se han transmitido más de un millón de spots en radio y televisión.

*Lo ordena la Ley, no el Instituto*

El artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece que la difusión de la consulta a la Revocación de Mandato deberá concluir hasta tres días previos a la fecha de la jornada de votación, mencionó la Consejera Dania Ravel Cuevas.

“En cumplimiento estricto a estas disposiciones, a partir del jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión de este proceso de participación ciudadana, no habrá más spots de radio y televisión invitando a la ciudadanía a que participe en él”, especificó.

La Consejera fue enfática al precisar que “se acata una decisión de las y los legisladores plasmada en la ley, para que el INE deje de difundir la Revocación de Mandato previo a la jornada de votación, como si el Instituto no fuera la autoridad encargada de su organización y difusión y fuese un actor o tuviera un interés particular para que los resultados se dieran en uno u otro sentido, cuando nuestro único interés es que la ciudadanía cuente con las mejores condiciones posibles para que pueda ejercer su derecho político a participar en la Revocación de Mandato”.

La Consejera Claudia Zavala Pérez llamó a seguir generando información respecto a la ubicación de las casillas, así como las medidas de seguridad sanitaria que tendrán que seguir las ciudadanas y los ciudadanos durante la consulta de Revocación de Mandato, con el fin de que puedan ejercer de mejor manera su derecho.

En una segunda intervención, Zavala lamentó que en este proceso de Revocación de Mandato “las y los servidores públicos han dejado mucho que desear en términos democráticos”, ya que “han hecho caso omiso de las determinaciones de las autoridades -en materia de difusión del ejercicio-, incluso del Tribunal Electoral. Eso no se había visto antes, eso habla de muy poca responsabilidad de parte del funcionariado público”, apuntó.

*Competencia exclusiva del INE la instalación de casillas*

En otro punto de la sesión, el Consejo General dejó claro que, en plena observancia de los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral y con base en la ley, es competencia exclusiva del INE la instalación de casillas para el proceso de Revocación de Mandato.

En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, se respondió a la organización “Que siga la Democracia” que por ley es competencia exclusiva del INE la instalación de casillas, ya que esta asociación solicitó que la ciudadanía por iniciativa propia pueda instalar casillas ciudadanas en la consulta de Revocación de Mandato, porque a su parecer debe garantizarse la instalación de al menos una casilla en cada sección electoral.

*No vamos a permitir un acto de ilegalidad*

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, aclaró que si se permitiera que una agrupación ciudadana instale casillas en la Revocación de Mandato “lo que estaríamos haciendo es abrir la puerta a la ilegalidad y estaríamos legitimando a partir de este momento la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se fundaría el sistema electoral en el futuro”.

Enfatizó que “el Consejo General ha protestado cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y no vamos a permitir, ni acompañar un acto de ilegalidad como el que se está pretendiendo”, sostuvo. Agregó “se emite un no enfático y rotundo, porque de otro modo estaríamos abriendo la puerta al desmantelamiento de nuestro sistema democrático”.

Lorenzo Córdova recordó que si hoy no hay el número de casillas que pide la ley “es por una decisión, que espero en el futuro, con humildad y compromiso democrático, las y los diputados no vuelvan a cometer o a tomar”.

*La petición es contraria a la ley y al modelo que se ha construido en tres décadas*

La Consejera Dania Ravel Cuevas agregó que la petición no sólo es contraria a la ley, sino a un modelo ciudadano que ha costado más de tres décadas construir, pues recordó que precisamente por la falta de credibilidad en el modelo de casillas y en los resultados de la elección de 1988 y de legitimidad en el Ejecutivo Federal, se dio una de las principales reformas en materia electoral del país, en la que se creó el INE, la existencia de un control registral, el Padrón Electoral y la Credencial para Votar con Fotografía.

“El modelo que tenemos ahora es fruto de años de aprendizaje y nos ha costado muchos años construirlo, es fruto del desarrollo democrático como país, por lo tanto, coincido que la respuesta a la pregunta que se nos formuló debe ser un contundente no”.